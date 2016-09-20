+ добавить комментарий

Увёл из-под носа

Сильнейший стресс испытал владелец «Тойоты», доверив руль мнимому покупателю

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Всё произошло в Ангарске возле станции технического обслуживания «Таврия». Молодой человек приличного вида Владимир Курков (фамилия изменена) разговорился с владельцем подержанной «Тойоты». Узнав, что тот собирается её продать, подкупил фразой: «Всю жизнь мечтал о «ласточке» серебристого цвета». Продавец был тронут и назвал цену иномарки: 225 тысяч рублей. После чего Курков попросился сесть за руль. Владелец охотно согласился.

Вместе они доехали до АЗС «Омни». Вышли из кабины и продолжили заинтересованный разговор. Покупатель захотел ещё раз сесть за руль, чтобы прислушаться, как ведёт себя двигатель машины. Доверившись незнакомцу, владелец «Тойоты» кивнул головой. И тут произошло неожиданное: резко набрав скорость, машина рванула вперёд и скрылась за поворотом. Хозяин бежал за ней, насколько позволяли силы, но вскоре потерял свою собственность из виду.

Услышав эту историю, любой здравомыслящий человек, скорее всего, пожмёт плечами: он что, этот Курков, сумасшедший? Отнюдь нет. Образование высшее, работает менеджером в фирме, в семье растёт дочь. Правда, из материалов уголовного дела, которое рассматривал Ангарский городской суд, известно, что этот человек уже попадался на краже и получил условное наказание с испытательным сроком в три года. Новое преступление – грабёж – совершил в период, когда этот срок ещё не закончился.

На этот раз Куркову, можно сказать, повезло. Характеристики на него были представлены положительные. С трогательным словом в суде выступила его мама, подчеркнув, какой у неё хороший сын и как он любит свою малолетнюю дочь. Даже пострадавший сказал, что не настаивает на суровом приговоре, ведь машину ему вернули.

В результате наказание составило 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Если у осуждённого за это время ещё раз потянутся руки к чужому добру, наверняка его ждёт решётка.