Подвёл браслет

Кировский районный суд Иркутска объявил в розыск гражданина Франции, бывшего директора некоммерческой организации «Альянс Франсез – Иркутск» Иоанна Барберо, который обвиняется в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка. «Обвиняемый гражданин Франции, который находился под домашним арестом, скрылся от правосудия, в связи с чем вечером в четверг судом было принято решение о приостановлении рассмотрения уголовного дела и объявлении его в розыск», – сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в райсуде.

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области агентству уточнили, что обвиняемый сбежал из-под домашнего ареста в воскресенье. «Гражданин Франции находился на контроле сотрудников уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, которыми в ходе мониторинга 11 сентября было установлено, что он отсутствует по месту проживания в Иркутске. Он скрылся вместе с электронным браслетом, который, видимо, вывел из строя, и в настоящее время его местонахождение невозможно зафиксировать», – сообщила начальник пресс-службы ГУФСИН Ольга Хинданова.