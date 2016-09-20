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Иркутский репортер: 20 сентября 2016

Общество

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Подвёл браслет

Кировский районный суд Иркутска объявил в розыск гражданина Франции, бывшего директора некоммерческой организации «Альянс Франсез – Иркутск» Иоанна Барберо, который обвиняется в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка. «Обвиняемый гражданин Франции, который находился под домашним арестом, скрылся от правосудия, в связи с чем вечером в четверг судом было принято решение о приостановлении рассмотрения уголовного дела и объявлении его в розыск», – сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в райсуде. 

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области агентству уточнили, что обвиняемый сбежал из-под домашнего ареста в воскресенье. «Гражданин Франции находился на контроле сотрудников уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, которыми в ходе мониторинга 11 сентября было установлено, что он отсутствует по месту проживания в Иркутске. Он скрылся вместе с электронным браслетом, который, видимо, вывел из строя, и в настоящее время его местонахождение невозможно зафиксировать», – сообщила начальник пресс-службы ГУФСИН Ольга Хинданова.

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