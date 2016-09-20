Этот день в истории

1881 год

29 сентября. Генерал-губернатор Анучин согласно высочайшего соизволения выехал в Петербург. Председательствование в Совете Главного управления и временное командование войсками возложено на военного губернатора Иркутска и иркутского гражданского губернатора генерал-лейтенанта Педашенко.

Анучин Дмитрий Гаврилович (1838–1900) – писатель и историк, генерал-губернатор Восточной Сибири (1880–1884).

1882 год

26 сентября происходила торжественная закладка здания музея на углу Большой и Набережной улиц. Молебствие совершал преосвященный Вениамин. Присутствовали генерал-губернатор, члены отдела и много приглашённых лиц, для которых в доме купеческого клуба устроен завтрак. При закладке говорились речи.

1883 год

Сентябрь. Шевич написал для фортепьяно увертюру «Ангарские пороги».

Сентябрь.

И.В. Гусев сформировал оркестр.

Гусев Иван Васильевич (1832–1899) – талантливый музыкант, неутомимый пропагандист музыкального искусства, имевший исключительное влияние на культурное развитие иркутян в 80–90-е гг. XIX в.

1886 год

24 сентября заседание при участии одних только законоучителей народных училищ. Цель съезда — рассмотреть поданные учителями и учительницами программы преподавания на предстоящий учебный год и выработать наиболее пригодные способы преподавания.

1894 год

26 сентября против Знаменского женского монастыря было произведено измерение глубины Ангары. На этом месте предположено сооружение железнодорожного понтонного моста.

1895 год

24 сентября Иркутское добровольное пожарное общество получило выписанную им из Лондона паровую пожарную машину.

1898 год

24 сентября пришёл 1-й поезд с пассажирами и товарами.

1899 год

29 сентября члены правления общества взаимного страхования и члены наблюдательного комитета производили приёмку вновь отстроенных для общества каменных зданий на Большой улице против Саломатовской ул. В переднем доме будет помещаться правление, а в зданиях, выходящих на Любарскую улицу, – пожарная команда о-ва. Здания построены по проекту архитектора А.П. Артюшкова. 4 октября о-во будет переведено в этот дом.

1900 год

22 сентября состоялось первое собрание членов Иркутского отдела общества покровительства животным.

1901 год

20 сентября прибыл путешественник-пешеход, крестьянин Тамбовской губернии Ф.М. Миронов 59 лет, исходивший чуть не всю Среднюю Азию и сделавший около 52 тыс. верст. Теперь он отправляется в Маньчжурию и Тибет.