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2 игровых салона,

незаконно осуществлявших свою деятельность, закрыты в Иркутске.

Следователи СКР при силовой поддержке СОБР провели обыск в помещении, расположенном по адресу:

ул. Литвинова, 2. Игровой салон находился в цокольном помещении дома, где ранее находилось кафе «Снежинка», ныне «Cofeshop». В ходе обыска были изъяты 2 игровых стола, колесо рулетки, множество игральных карт и фишек, с помощью которых проводились азартные игры, передаёт ИА «Сибирские новости».

Кроме того, ликвидирован игровой клуб, расположенный по адресу: ул. Братская, д. 8б. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 7 развлекательных аппаратов, с помощью которых проводились азартные игры. В помещении находились лица из числа посетителей и персонала игорного заведения. В ходе производства обыска изъята документация, касающаяся деятельности игорного заведения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.