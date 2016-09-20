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Восточно-Сибирская правда
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Читаем Пушкина
Юных любителей русской поэзии в Иркутске объединит Фестиваль поэтического слова «Читаем Пушкина». Фестиваль проводится ежегодно 19 октября, с 2005 года его организатором является Детская библиотека имени А.С. Пушкина. Партнёром фестиваля является администрация Правобережного округа г. Иркутска.
Конкурсная программа рассчитана на одарённых детей и подростков от 7 до 17 лет. С начала учебного года и по 12 октября организационный комитет принимает заявки к участию. В 2016 году фестиваль представляет собой комплекс из трёх конкурсных номинаций – конкурс театрализованных выступлений, конкурс художественного чтения наизусть, конкурс художественных иллюстраций – и объединён темой «Отечество нам Царское село» – в честь 205-летнего юбилея Дня основания Царского села и первого его лицеиста А.С. Пушкина.
Фестиваль уже давно стал традиционным в культурном пространстве не только города, но и области. В 2015 году мероприятие на своей творческой площадке собрало около 200 детей и подростков из Иркутска, Слюдянки, Черемхова, посёлков Мегет, Жигалово, Олонки, Усть-Ордынский и Залари.
В 2016 году организаторы и партнёры фестиваля ждут своих маленьких одарённых любителей поэзии в зале библиотеки имени А.С. Пушкина по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 32.
Заявки в оргкомитет принимаются на эл. почту: pushkin@cbsirk.ru.
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