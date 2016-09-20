«Иркут» в новом обличье

Автор: Ника Песчинская

В новом сезоне в российской баскетбольной Суперлиге под знаковым названием «Иркут» сыграет практически новая команда. В заявке – новый тренер и большая часть игроков. Руководство клуба посчитало, что именно такие радикальные перемены должны помочь команде встряхнуться, найти свою игру.

Из прежних игроков осталось всего четверо. Это Сергей Михалёв, Егор Муравьёв, Антонио Каэтано и Никита Кузаков. О тех, кто пришёл: Александр Варнаков (предыдущий клуб «Самара»), Александр Захаров («Химки-Подмосковье»), Антон Саяпин, Глеб Герасименко (оба из «Университет-Югра», Сургут), Дмитрий Злобин, Константин Новиков (оба из «АлтайБаскет», Барнаул), Алексей Цветков («Купол-Родники», Ижевск). И ещё сыграют наши молодые игроки Вячеслав Перов и Никита Жуков.

Также в межсезонье обновился и тренерский штаб «Иркута»: должность главного тренера отныне занимает Алексей Лобанов, он пришёл к нам из клуба «Урал» (Екатеринбург). Помогает ему Александр Лукин, который до этого работал в барнаульском «АлтайБас­кете».

Первый опыт официального матча БК «Иркут» получил дома, перед своими зрителями – в товарищеском матче против сборной города Иркутска. Обычно товарищеские игры проходят на сборах, а здесь совместили приятное с полезным: и болельщиков порадовали, и опыт получили. Да ещё и при почти полных трибунах. Начало, как ни странно, было за любителями – сборная города была составлена из игроков, выступающих в чемпионате Иркутска. Но потом всё встало на свои места.

А вскоре «Иркут» порадовал по-настоящему – выиграл предсезонный турнир в Ижевске, который проходил 8–10 сентября. Это традиционный всероссийский турнир по бас­кетболу среди мужских команд на призы АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».

В турнире, кроме «Иркута», приняли участие хозяева турнира – команда «Купол-Родники», а также БК «Урал» (Екатеринбург), «Динамо» (Магнитогорск). Три игры и три победы.

В первом матче иркутяне выиграли у «Урала» 86:72, затем оказались повержены магнитогорское «Динамо» (62:54) и в финале «Купол-Родники» со счётом 83:63. В число лучших игроков турнира вошёл Дмитрий Злобин из БК «Иркут». И что самое главное: это первый трофей в истории БК «Иркут» с 2005 года, когда подопечные главного тренера Евгения Саловарова выиграли Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу.

Самые важные игры для «Иркута» стартуют совсем скоро. Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд первого дивизиона Суперлиги для «Иркута» начнётся дома, в Иркутске. 5 октября пройдёт первый матч – на площадке Дворца спорта «Труд» иркутяне встретятся с командой «МБА». Начало матча – в 19 часов.