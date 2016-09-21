Rambler's Top100
rss       
 

Восточно-Сибирская правда: 21 сентября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Дмитрий Бердников, мэр города Иркутска:

«Убеждён, что депутаты будут следовать данным народу обещаниям»

 № 1 из 1

18 сентября мы выбирали депутатов Государственной Думы России. Уже подведены основные итоги этой важнейшей политической кампании. И сегодня хочется выразить глубокую благодарность всем землякам, которые пришли на избирательные участки, проявили гражданскую позицию и сделали свой выбор.

Наблюдатели в нашем регионе и городе Иркутске, в том числе и меж-дународные, отметили, что выборы прошли спокойно, с соблюдением всех законов. Большинство аналитиков и экспертов считают, что они в этом году строго отвечали принципам конкурентности, открытости и легитимности.

Отрадно, что в новом составе Государственной Думы России много новых лиц. Так, только, например, фракция «Единой России» обновилась практически на 75 процентов.

И ведь эти депутаты будут представлять интересы самых различных социальных групп и слоёв россиян, в том числе и с несхожими политическими взглядами. Поэтому совершенно не случайно президент нашей страны В.В. Путин, выступая 19 сентября на совещании с членами правительства, подчеркнул, что «…мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли». 

Убеждён, что требования депутатов Государственной Думы Российской Федерации к принимаемым ими законам, к исполнительной власти обязательно будут продуманы, взвешены их высокопрофессиональным и жизненным опытом. И что они неукоснительно будут следовать данным народу обещаниям.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Главная тема

«Результат нас вполне устраивает»

«Единая Россия» развеяла миф о «красной» Иркутской области

Партии власти удалось сломать миф о том, что Иркутская область является «красным регионом». Все крупные города на выборах в Государственную Думу проголосовали за «Единую Россию»...

21.09.2016, Восточно-Сибирская правда
Общество

Дмитрий Бердников, мэр города Иркутска:

«Убеждён, что депутаты будут следовать данным народу обещаниям»

18 сентября мы выбирали депутатов Государственной Думы России. Уже подведены основные итоги этой важнейшей политической кампании. И сегодня хочется выразить глубокую благодарность всем землякам...

21.09.2016, Восточно-Сибирская правда
Общество

Вадим Семёнов, мэр города Черемхова:

«Все задачи, которые мы перед собой ставили, выполнены»

На территории Черемховского муниципального образования «Единая Россия» набрала 50,6% голосов. Очень хороший результат показал единоросс Сергей Тен, который баллотировался по одномандатному округу...

21.09.2016, Восточно-Сибирская правда
Общество

Иосиф Кобзон: «Депутат должен отвечать перед избирателем»

Иосиф Кобзон будет представлять интересы жителей Иркутской области – в Госдуме VII созыва. Народный артист возглавил на прошедших выборах региональный партийный список. В начале сентября он побывал в Приангарье, чтобы лично узнать, какова текущая ситуация в области...

21.09.2016, Восточно-Сибирская правда
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны гипермаркетов на сайте

http://electric-wheels.ru/shop/e-velo/velogibrid-eltreco-jazz-350w

КВВГЭнг-LS-Т 4х1 продажа

матрасы-в-ростове-на-дону.рф

профессиональная косметика для волос список брендов
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний