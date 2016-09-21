+ добавить комментарий

Дмитрий Бердников, мэр города Иркутска:

«Убеждён, что депутаты будут следовать данным народу обещаниям»

18 сентября мы выбирали депутатов Государственной Думы России. Уже подведены основные итоги этой важнейшей политической кампании. И сегодня хочется выразить глубокую благодарность всем землякам, которые пришли на избирательные участки, проявили гражданскую позицию и сделали свой выбор.

Наблюдатели в нашем регионе и городе Иркутске, в том числе и меж-дународные, отметили, что выборы прошли спокойно, с соблюдением всех законов. Большинство аналитиков и экспертов считают, что они в этом году строго отвечали принципам конкурентности, открытости и легитимности.

Отрадно, что в новом составе Государственной Думы России много новых лиц. Так, только, например, фракция «Единой России» обновилась практически на 75 процентов.

И ведь эти депутаты будут представлять интересы самых различных социальных групп и слоёв россиян, в том числе и с несхожими политическими взглядами. Поэтому совершенно не случайно президент нашей страны В.В. Путин, выступая 19 сентября на совещании с членами правительства, подчеркнул, что «…мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли».

Убеждён, что требования депутатов Государственной Думы Российской Федерации к принимаемым ими законам, к исполнительной власти обязательно будут продуманы, взвешены их высокопрофессиональным и жизненным опытом. И что они неукоснительно будут следовать данным народу обещаниям.