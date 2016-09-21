Николай Николаев: «Люди тонко чувствуют, где фальшь, а где реальные дела»

В ходе предвыборной кампании мы наладили тесный контакт с активистами на местах, и теперь партия «Единая Россия» намерена продолжать работу с общественниками и активными гражданами по самым разным направлениям.

Хочу обратить внимание на то, что во время предвыборной кампании «Единая Россия» не прекращала работу по совершенствованию законодательства – наши мониторинговые группы работали в направлении усовершенствования законодательства о лесе, сельском хозяйстве, торговле и увеличении лесопарковых зон. Огромный перечень предложений по этим и другим направлениям к нам пришёл «снизу» – от граждан, и это не популизм, а реальная работа, которая не останавливалась ни на минуту.

Мы ни в коем случае не разорвём налаженную связь с территориями. Это дорогого стоит и во многом определит стилистику работы Государственной Думы седьмого созыва – она будет очень реальной и приземлённой, будет решать реальные проблемы граждан. Партия «Единая Россия» продемонстрировала свою силу и способность к продуктивной работе тем, что пошла на серьёзные обновления в предвыборном составе и сумела найти новые точки соприкосновения с общественностью.

Стилистика кампании определилась тем, что в составе «Единой России» на выборы пошло огромное количество активистов и общественников – тех людей, которые привык­ли решать проблемы на местах. И тот факт, что партия открыла свои двери и обновилась, является признаком силы и ответственности.

В Иркутской области партия власти смогла одержать победу, несмотря на влияние административного ресурса и сильного отделения КПРФ. Люди чувствуют, где фальшь, а где – реальная работа. И то, что они выбрали реальную работу, очень показательно. «Единая Россия» набрала в регионе большинство, что говорит о серьёзной ответственности перед жителями.

Я благодарю всех жителей Иркутской области, которые пришли на выборы и отдали свой голос за партию «Единая Россия». Спасибо вам за оказанное доверие, за веру в будущее, за поддержку курса нашего президента. В ближайшие пять лет нам предстоит провести большую работу, направленную на улучшение качества жизни наших граждан.