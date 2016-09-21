«Избиратель два раза за одним удовольствием не приходит»

«Ни один серьёзный человек не решился бы давать уверенные прогнозы результатов думской кампании в Иркутской области», – говорит политолог, доцент истфака ИГУ Сергей Шмидт, комментируя итоги голосования 18 сентября. О том, что его удивило и разочаровало в ходе избирательной кампании, он рассказал, отвечая на вопросы «ВСП».

– Способен ли был ход думской кампании удивить вас, избирателя и эксперта с большим опытом?

– Так называемый «единый день голосования» существует в российской политической жизни всего три года, поэтому устойчивой привычки к тому, что агитационная кампания падает на летний, дачно-отпускной период, всё-таки ещё не возникло. Более того, мне кажется, что и профессиональные организаторы избирательных кампаний продолжают экспериментировать со стратегиями и технологиями. Не все секреты «летнего избирателя» раскрыты, не устоялся ещё свод правил организации летней агитации и мобилизационной возгонки ранней осенью.

Разумеется, основная специфика выборных кампаний была у двух ведущих политических партий. «Единая Россия» проводила так называемые праймериз. Для победителей праймериз в этом сезоне выборы случились дважды. КПРФ в Иркутской области выступала в новых для себя условиях, главным из которых был фактор губернатора-коммуниста, сохранившего за собой главную должность в обкоме партии.

Удивила «Справедливая Россия» – партия, в которой я, откровенно говоря, не вижу особого смысла и которую в начале года был склонен вообще списывать с думских счетов. Однако эсеры провели очень грамотную и убедительную для избирателей кампанию, удачно обыгрыв ключевые для себя темы творящейся несправедливости и неугасающего желания хоть когда-нибудь зажить «по правде». Удивила ЛДПР, которая на всех выборах, что я помню, выступала с самыми бойкими слоганами («Мы за русских! Мы за бедных!», «Не врать и не бояться!» и т.п.), а тут вообще обошлась без слогана, ограничилась в той же баннерной агитации четырьмя буквами из собственной аббревиатуры. И это при том, что на начальной стадии ЛДПР засветилась с тоже ярким слоганом «Не мешайте работать!», от которого потом почему-то отказалась. Удивила липовая «Гражданская платформа», которая заявилась на выборы со слоганом «Нет ельцинизму!». Партия, видимо, перепутала исторические эпохи, поведя себя так, как если бы Хилари Клинтон пошла на выборы со слоганом «Хватит Бушей!». И ещё очень удивила партия «Яблоко», которая вообще не вела никакой кампании в регионе, несмотря на то что многие политологи предрекали партии даже прохождение в Думу, а сам Навальный, неутомимый мастер подсчёта денег в чужих кошельках, заявлял в эфире «Эха Москвы», что это четвёртая по бюджету партия в стране.

– Насколько итоги выборов были для вас предсказумы?

– Ни один серьёзный человек не решился бы давать уверенные прогнозы результатов думской кампании в Иркутской области. Правда, исключая один сюжет. Все понимали, что одномандатник Алексей Красноштанов мог уже готовить дырки на пиджаках для значка депутата Государственной Думы, как только стал известен состав его конкурентов. Все остальные результаты практически невозможно было предсказать, от слишком большого количества переменных они зависели, причём погода в день выборов среди этих переменных была не самым главным обстоятельством.

Мне известно, что коммунисты готовились к примерно равному результату с «Единой Россией». Последняя нацеливалась взять порог в 40 процентов, но готовилась, видимо, тоже к равному результату со своими основными соперниками. Примерно к тому же готовился и я, предвкушая, что буду наблюдать, как обе партии постараются выдать свои результаты за собственную победу.

Результат оказался достаточно сюрпризным. Козырей для того, чтобы заявить о своей победе, оказалось намного больше у «Единой России». Это и общее превосходство в процентах по области. Это и возможность сарказма по поводу того, что коммунисты построили свою кампанию по модели «культа личности», постаравшись «зацепить» её за губернатора Левченко, авторитет которого был ими либо переоценён, либо неправильно использован. Ну и, конечно, пусть и не разгромное, но поражение коммунистов в областном центре стало чем-то вроде сенсации. Я не знаю ни одного человека, включая совершенно идейных единороссов, кто допускал бы, что коммунисты наберут в Иркутске меньше, чем «Единая Россия». А это случилось.

Выборы выигрываются не столько ресурсами, сколько стратегиями и правильно нанизанными на них технологиями. Стратегию «Единой России» не критиковал только ленивый. В просвещённом фейсбучном сообществе просто сложился консенсус по поводу того, что глупые политтехнологи партии власти своими действиями сами же расширяют электорат КПРФ и укрепляют доверие и любовь к губернатору Левченко. Результат показал, что остроумцы ошиблись. Стратегия «Единой России», если отказаться от любого её оценивания, кроме «оценивания по результату», оказалась верной.

Что касается одномандатных округов, то во всех них, кроме Красноштановского, происходила полноценная конкурентная борьба. Их жителям повезло – они имели возможность посмотреть, что такое настоящее политическое столкновение в рамках фактически двухпартийной системы (есть теперь впечатления, которыми мы можем обмениваться с англичанами и американцами). Победили местные – Тен, Щапов и Чернышёв. Молодые. И достаточно здравомыслящие, что не может меня не радовать. Чужие, возрастные и те, чьи головы переполнены отечественными тараканами и англо-саксонскими анакондами, повержены. Разгромлены с отличным убедительным счётом.

– Укладывается ли развитие кампании в Иркутской области в общероссийский тренд?

– Кампании в Иркутской области, в принципе, укладываются в общероссийскую ситуацию, для которой характерны общая политическая апатия, завершение политической пятилетки, стартом которой в 2011 году стали «рокировка» с одной стороны, и Болотная площадь с другой. Разу­меется, так называемый «крымский консенсус» и бренд сверхпопулярного президента играли большую роль в Иркутской области. Однако упомянутая выше модель двухпартийной системы по-иркутски, в которой избирателям, ориентированным на лояльность к властям, тяжело в примерно одинаковой степени с избирателями протестными – ведь непонятно, что и кого именно считать властью в нынешней Иркутской области? – задала уникальность, которой жители других регионов могут только завидовать.

– И как вы интерпретируете результаты голосования?

– Думаю, из предыдущих ответов моя интерпретация понятна. Случился пусть и не триумфальный, но достаточно неожиданный успех «Единой России», что видно как по проценту, полученному в области, так и по её результату в областном центре. Разумеется, тот факт, что из четырёх одномандатников в Думу отправляются три единоросса, тоже говорит сам за себя. Как генералы готовятся к прошлой войне, так и КПРФ приготовилась к прошлым – действительно невероятно удачным для неё выборам. Избиратель же, подобно настоящему гедонисту, два раза за одним удовольствием не приходит. Новая кампания дала новые результаты.