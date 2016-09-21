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Восточно-Сибирская правда: 21 сентября 2016

Общество

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Владислав Буханов, председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер»: «У региона есть все ресурсы для развития»

 № 1 из 1

Победа в любом деле - это всегда положительные эмоции. Но победа на довыборах в Законодательное Собрание для меня лично – это, прежде всего, двойная ответственность. Так получилось, что я пришёл в региональный парламент не на пять лет, а на два года. Этот факт стал особенностью моей избирательной кампании. Для дальнейшего развития округа предстоит провести большую работу, а времени для этого немного.

Первая задача, которую поставили передо мной люди, касается увеличения рабочих мест на производстве и улучшения качества жизни. Для того чтобы её выполнить, нужно решить комплексные вопросы, связанные с развитием территории в целом. 

У нас в округе развита нефтегазохимическая промышленность, в то же время есть потенциал у сельского хозяйства. Вот те два направления, которыми нужно заниматься прежде всего. 

Никакое созидание невозможно  без консолидации усилий всех ветвей власти и общественных институтов. Для того чтобы принять  какие-то действительно важные, прорывные решения, в первую очередь требуется сплочённая работа исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления. 

Многие территории даже  мечтать не могут о том потенциале, которым обладает Иркутская область. Безусловно, накоплено некоторое отставание в развитии региона. Наши соседи начали раньше нас заниматься вопросом консолидации власти и преуспели в этом больше. Это лишний раз показывает, насколько важно общественное согласие для успешного развития. Что касается нашей области, её ждёт экономический подъём, и это не подлежит сомнению. Но для этого нужно в процессе конструктивного диалога увидеть наши конкурентные преимущества и, опираясь на них, развивать экономику. 

Что касается нашего округа, у него тоже есть все возможности для быстрого роста. В рамках стратегии развития Иркутской области до 2030 года должны быть чётко прописаны мероприятия по  развитию газохимической отрасли и сельского хозяйства на территории нашего округа. Это задача номер один, которую я для себя ставлю, за решение которой я несу ответственность. В результате нашей работы люди должны видеть не просто какие-то цифры в документах, они должны ощутить  реальные результаты работы: новые рабочие места, новые виды продукции, детские сады, дороги и школы. 

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