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Восточно-Сибирская правда: 21 сентября 2016

Общество

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Владимир Новожилов, главный врач Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы: «Никогда не нужно бояться открытости и честности»

 № 1 из 1

Самое главное чувство, которое я сейчас испытываю, – это чувство огромной ответственности. Настало время решать те вопросы, о которых мы говорили на встречах с избирателями. Это первое и самое главное. Второе, что я  хочу сказать: выборы у нас в округе были открытыми и честными. В течение всей предвыборной кампании состоялось  огромное количество  встреч с людьми, содержательных дис­куссий. Убеждён, что все участники выборного процесса были искренними. 

Я не математик и не политолог, поэтому  не берусь считать голоса или оценивать политические тенденции. Например, много говорится о том, что явка в нашем регионе не самая высокая. По моему глубокому убеждению, прежде всего нужно уважать мнение каждого человека. Во-первых, огромное спасибо всем землякам, которые всё-таки пришли на выборы. Стоял ясный, тёплый день, и можно было с удовольствием проводить время на природе, на даче. Но люди оставили свои занятия, пришли и проголосовали. Это очень важно. 

Если оценивать мою победу на довыборах в Законодательное Собрание, то я думаю, что она  принадлежит всем медикам и всем пациентам нашей области. В конечном итоге мы все хотим получить нормальное здравоохранение, качественную медицину, а сделать это непросто. Я знаю, что на меня на­деются и поддерживают очень многие врачи, медсёстры, санитары и пациенты. Буду стараться своим опытом, своей работой оправдывать их надежды и решать проблемы здравоохранения. 

Так получилось, что в региональном Законодательном Собрании в последнее время не было ни одного представителя здравоохранения. Думаю, это неправильно и нужно менять ситуацию. Несмотря на сложность поставленных задач, часть проблем можно решить уже сегодня, и мы будем это делать. Депутаты выбраны, но работать придётся всем. 

Что касается результатов выборов по области в целом, то они были достаточно ожидаемы, особенно по одномандатным округам. У нас имелись результаты праймериз, и это позволило нам определить сильнейших, выявить самые больные точки, подготовиться к непростому выборному процессу.  

Я считаю,  что никогда не нужно бояться открытости и честности. Не нужно бояться трудных вопросов. Ни одна партия не в состоянии решить все проблемы  в одиночку. Поэтому мнения и идеи всех наших партнёров из других партий, которые прошли в Государственную Думу, конечно, будут учитываться. 

У меня есть опыт работы в Думе города Иркутска, где тоже собрались представители разных партий. Нам всегда удавалось работать сообща, как и положено коллегиальному органу. Когда дело касается работы, мы не чувствуем разъединения по партийным спискам, ведь нам нужно решать общие проблемы. Думаю,  точно таким же принципом будут руководствоваться новая Государственная Дума и региональное Законодательное Собрание. 

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