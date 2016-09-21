Наталья Дикусарова, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области: «Мы работали не просто на результат, мы работали на будущее»

Результаты, полученные «Единой Россией» на выборах депутатов Государственной Думы, прежде всего говорят о качестве той работы, которая была проведена единороссами в регионе. Нельзя забывать, что в тех процентах, которые набирают партии или отдельные кандидаты на выборах, отражается всё – новые школы и детские сады, дороги, зарплаты, работа с налогоплательщиками да и просто человечес­кие качества кандидатов. «Единая Россия» решала и будет дальше решать насущные проблемы каждой территории Иркутской области.

Избирательная кампания – это некий рубеж, повод оглянуться назад, оценить сделанное и сверить курс. Время от времени нужно обязательно проверять, не сбился ли ты с пути и насколько твой личный курс соответствует изначально заданному направлению. Прежде всего, нынешняя избирательная кампания стала для нас поводом подвести промежуточные итоги своей работы.

Мы ещё раз провели ревизию партийных проектов, реализуемых на территории нашей области. Таких проектов много. Это и «Народные инициативы», и наши «Модельные дома культуры», и масштабный проект по реализации наказов избирателей, которые мы получили на выборах в Законодательное Собрание области в 2013 году, и ряд других. Мы ещё раз посетили территории и посмотрели, как эти проекты реализуются на месте. Мы работали не просто на результат выборов, мы работали на будущее.

Выборы заканчиваются, а работа не должна останавливаться. Регион уже вступает в новую стадию бюджетного процесса. В ближайшее время предстоит корректировка бюджета 2016 года и формирование бюджета 2017 года. К этой работе мы подготовились ещё во время избирательной кампании, сверив наши бюджетные проектировки, которые будем предлагать правительству региона, с наказами из территорий.

Передо мной лично эта избирательная кампания поставила новые вызовы и новые задачи. Моя фамилия стояла в списке партии «Единая Россия», и нужно было не подвести людей, которые мне поверили. Надеюсь, и мои усилия послужили достижению нашего общего результата. Прежде всего благодарю жителей своего избирательного округа, в который входят Чунский и Тайшетский районы. Благодарность хочется выразить всем жителям Иркутской области, которые пришли на выборы и поддержали нас, нашу команду.

В период избирательной кампании мне удалось поработать с руководителем Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николаем Николаевым. Благодаря этому политику федерального масштаба мы сумели с иной стороны посмотреть на ряд региональных проблем. Например, при работе над проектом «Живой лес», руководителем которого на территории нашего региона я являюсь и который проводился под эгидой партии «Единая Россия». Круг людей, которых мы объединили, работая над этим проектом, был настолько широк, что это обстоятельство само по себе помогло вывести нашу работу на данной площадке на качественно новый для нашего региона уровень. Появилось огромное количество новых идей, новых предложений.

Уже принято решение продолжить реализацию проекта «Живой лес» на территории области. Не останавливается системная работа над теми инициативами, которые выработаны в регионе. Законодательное Собрание уже сегодня готово представить их федеральным органам власти. Николай Петрович, со своей стороны, гарантирует нам поддержку и готов представлять интересы региона на самом высоком уровне.

Иосиф Давыдович Кобзон, с которым мне также посчастливилось поработать, уже сегодня включился в нашу совместную работу. Он чётко представляет себе проблемы нашего региона. Мы понимаем, что человек такого масштаба с его опытом и знаниями очень нужен региону и очень многое может для нас сделать. Иосиф Кобзон и Николай Николаев – это те политики, которые сегодня стали одними из главных лоббистов интересов Иркутской области на федеральном уровне. С ними мы достигнем значительных результатов в решении наших проблем. Хочу отдельно сказать слова благодарности нашим новым депутатам Государственной Думы, избранным по одномандатным округам, и прежде всего Андрею Чернышёву и Сергею Тену. Это наши достойные земляки, которые, я уверена, будут эффективно представлять наши интересы в Государственной Думе.

Иркутской области просто необходима сплочённая и работоспособная команда в высшем законодательном государственном органе. Региону предстоит наладить системное взаимодействие с депутатами Государственной Думы. Уверена, что теперь нам удастся это сделать. Всю избирательную кампанию мы прошли вместе с теми депутатами, которые будут представлять регион в Государственной Думе нового созыва. Они знают всю проблематику региона, имеют уже сформированную повестку работы. Депутаты Законодательного Собрания готовы к совместной работе! Мы умеем работать и знаем, что нужно делать!