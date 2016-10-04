+ добавить комментарий

Продвижение бренда

Сформирован план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области

Автор: Мария Серебрянникова

В ближайшее время губернатору Иркутской области Сергею Левченко должен быть представлен для утверждения подробный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области. Такое решение принято на заседании оргкомитета по подготовке юбилея. Совещание прошло под руководством главы региона, который обозначил основные задачи, стоящие перед всеми уровнями исполнительной и законодательной власти в ходе организации и проведения праздничных мероприятий.

В 2017 году пройдёт VI Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры»

– У нас остался ровно один год для подготовки к 80-летнему юбилею. Этот праздник, прежде всего, должен содействовать продвижению имиджа, бренда Иркутской области в стране и даже в мире, стать своеобразным катализатором социально-экономического развития. Вся работа должна быть направлена на повышение имиджа региона как стабильно развивающегося. Особое внимание необходимо обратить на реконструкцию и модернизацию существующих объектов социальной сферы, ввод в эксплуатацию новых объектов, способных повысить качество жизни населения. Также необходимо обратить внимание на создание благоприятных условий для развития производств и новых рабочих мест, – отметил губернатор.

В формировании проекта плана основных мероприятий приняли участие аппарат губернатора и правительства Иркутской области, Общественная палата региона, министерства социального и экономического блоков. Проект состоит из шести основных разделов: организационно-информационная деятельность – подготовительный этап празднования юбилея; основные юбилейные мероприятия – приёмы, встречи, вручение наград, чествование Почётных граждан области; строительство и реконструкция объектов социальной и экономической направленности; общественно-значимые мероприятия – это крупные традиционные мероприятия и новые мероприятия международного и всероссийского масштаба; разделы «выставки, конференции, творческие проекты» и «юбилейные конкурсы и фестивали» включают мероприятия международного и областного уровней с обязательным участием муниципальных образований Иркутской области; раздел «издательские проекты» – традиционные издания с юбилейной символикой и новые издательские проекты всероссийского и областного масштаба.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова, в 2017 году все мероприятия учреждений социальной сферы пройдут под эгидой 80-летия образования Иркутской области.

По области состоятся массовые театрализованные представления, народные гуляния, ярмарки, форумы, выставки, областные конкурсы и международные фестивали. В частности, под знаком юбилея в 2017 году пройдут XII областной образовательный форум «Образование Прибайкалья – 2017», Всероссийское совещание руководителей профессиональных образовательных организаций, Первый Региональный Съезд сельских учителей, областной фестиваль для творчески одарённых детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская звезда», областной конкурс «Почётная семья Иркутской области» и традиционная выставка «Сибздравоохранение ». В июне 2017 года будут организованы литературные вечера «Этим летом в Иркутске» с участием известных писателей. В сентябре состоится XII Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале». В течение года деятели культуры и искусства будут знакомить с Губернаторским проектом «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области». В мае 2017 года состоится Всероссийский конкурс казачьих коллективов «Казачий круг» – масштабное мероприятие с участием крупных российских коллективов казачьей культуры. Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва в 2017 году планирует провести всероссийскую научную конференцию «Культура и искусство Сибири», в государственных и муниципальных библиотеках области впервые пройдёт информационный фестиваль «Калейдоскоп Приангарья».

В сентябре юбилейного года министерством спорта совместно с министерством социального развития планируется проведение спартакиады для инвалидов «И невозможное возможно…». Кроме того, в юбилейный год Иркутская область будет проводить мероприятия, посвящённые 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации, 80-летию со дня рождения Валентина Распутина и 80-летию со дня рождения Александра Вампилова. В 2017 году также пройдёт VI Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры».

В рамках празднования запланированы Дни Иркутской области в городе Москве, куда будут приглашены к участию знаменитые земляки: пианист Денис Мацуев, поэт и писатель Евгений Евтушенко, художник и скульптор Даши Намдаков. В сентябре 2017 года в рамках праздничной декады министерство культуры предлагает провести Байкальский культурный форум с участием федеральных, областных и муниципальных коллективов по разным направлениям. К юбилею также будет выпущен сводный том Энциклопедии Иркутской области «Прибайкалье». Планируется начать издание сборника из семи книг Валентина Распутина в рамках проекта «Народная библиотека», сборника с произведениями и литературоведческими статьями о характере и значении творчества Александра Вампилова для русской литературы «Я знаю, я старым не буду» и сборника рассказов «Серебряная коновязь» в честь 80-летнего юбилея писателя Кима Балкова.

– Праздничные мероприятия, в первую очередь, должны показать, что Иркутская область остаётся духовным и культурным центром, имеющим достойную историю развития. История и культура, образование и медицина являются важной составляющей имиджа Иркутской области. Все мероприятия должны укрепить в жителях Приангарья чувство гордости за свой регион, уверенность в завтрашнем дне и показать новые возможности для дальнейшего личностного развития, – подчеркнул глава региона.