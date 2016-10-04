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Губерния: 04 октября 2016

Общество

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Памятные даты

 № 1 из 1
4 октября 20 лет (1996) со дня открытия Музея истории г. Иркутска на ул. Чайковского, 5. В настоящее время музей имеет четыре филиала. С 2009 года основное здание музея находится по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 16а

75 лет назад (1941) в Иркутск из Ленинграда прибыл эшелон с эвакуированным оборудованием и рабочими Ленинградской авиаремонтной мастерской (АРМ-21), выпускавшей самолёты-амфибии. Были размещены на производственных площадях Иркутских авиамастерских, преобразованных вскоре в авиаремонтную базу АРБ-403 по выпуску самолётов-амфибий. Первые машины были выпущены в 1942 году. Наличие малого гидросамолёта было необходимо на фронте для оперативной связи в войсках, вывоза раненых и т.п. в условиях болотистой местности, рек и озёр.

65 лет назад (1951) в Иркутске создано Общество рентгенологов, объединившее в своих рядах 35 специалистов. Председатель общества профессор Н. Н. Миролюбов.

25 лет назад (1991) началось возрождение скаутского движения в Иркутске. Сформирована первая организация «Байкальский скаут». Инициатор А. Шободоева.

7 октября 55 лет назад (1961) Министерством связи выпущена юбилейная марка с надписью «300 лет городу Иркутску. 1961. Почта СССР». В Иркутск поступило 100 тысяч, 45 тысяч оставлено городу.

8 октября 105 лет назад (1911)  вышла из печати «Иркутская летопись», составленная П.И. Пежемским и В.А. Кротовым, под редакцией деятельного члена ВСОРГО И.И. Серебренникова. Летопись включает начальный период истории Иркутска и губернии с 1652 по 1853 год.

9 октября (27 сентября) 150 лет назад (1866) в Иркутске была открыта реальная прогимназия на правах частного учебного заведения. В 1874 году преобразована в техническое училище, а в 1890 году – в Промышленное училище им. Н.П. Трапезникова. Ныне в здании располагается корпус биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета (ул. Сухэ-Батора, 5).

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