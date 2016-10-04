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Губерния: 04 октября 2016

Общество

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Дневник недели

4 октября, вторник

В иркутском «Сибэкспоцентре» откроются выставки «Сибздравоохранение-2016» и  «Стоматология». Свои экспозиции представят компании и учреждения здравоохранения Иркутска и Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Новосибирска и Красноярска. Участники продемонстрируют последние разработки и достижения в области здравоохранения: современные методы диагностики и лечения, новейшие медицинские технологии, услуги, медицинское и стоматологическое оборудование, фармацевтические препараты. Гостей и участников выставок ждёт насыщенная деловая программа. 

В Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея откроется выставка «Художник на Байкале», на которой будут представлены работы иркутских и читинских художников. Идея проекта возникла на основе многолетнего творческого содружества иркутских и читинских художников, многие из которых окончили Иркутское художественное училище. За последние годы в Иркутском художественном музее состоялось несколько выставок забайкальских художников разных поколений. Одновременно в Музейно-выставочном центре Читы прошли выставки иркутских художников, произведения которых были приобретены для коллекции читинского музея.

6 октября, четверг

В Иркутской областной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского в 16 часов состоится встреча с иконописцем Еленой Алёшиной, которая расскажет об истории иконописания в Иркутске в течение последних двух десятков лет. Иркутская епархия была утверждена в 1727 году. Город на Ангаре в XVIII-XIX вв. являлся крупным сибирским центром иконописания. Здесь работало много талантливых мастеров церковного искусства, произведениями которых были заполнены многочисленные храмы Иркутской епархии. Сегодня иконописные традиции в Иркутске возрождаются. На встрече Елена Алёшина раскроет особенности иркутского иконописного искусства.

Бизнес-омбудсмен Алексей Москаленко и руководитель СУ СКР по Иркутской области Андрей Бунев проведут совместный приём предпринимателей. Мероприятие пройдёт в общественной приёмной бизнес-омбудсмена по адресу: Иркутск, бульвар Гагарина, 74. Начало в 11 часов. Во время приёма будут рассмотрены заявления и обращения предпринимателей по вопросам защиты  их прав и законных интересов.

7 октября, пятница

В Иркутской областной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского в 17.30 состоится отборочное соревнование турнира-квиза «Гарри Поттер и битва фанатов». Участников ждут вопросы по книгам и фильмам о мальчике-волшебнике, а также задания, требующие творческого подхода и смекалки. 

В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея в 14 часов откроется выставка «Тысяча и одно кимоно» из частной коллекции Александры Барковой (Москва). На выставке будут представлены как старинные японские кимоно XVIII–XIX веков, так и современные, созданные лучшими мастерами Японии. Кроме того, посетители увидят японские женские украшения, расписанные вручную гребни для волос, веера, аксессуары и ритуальных кукол, старинные гравюры и свитки традиционной японской живописи XVIII–XXI веков и другие экспонаты, иллюстрирующие традиционный уклад жизни в Стране восходящего солнца.

8 октября, суббота

Бесплатные курсы для начинающих предпринимателей пройдут в Иркутской областной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского в рамках реализации проекта «Деловой информационный центр». Всего в библиотеке планируют провести 41 занятие в течение года. Из программы курса «Деловой информационный центр» начинающие предприниматели узнают, как юридически грамотно организовать свою деятельность, каков порядок создания и регистрации бизнеса, а также познакомятся с технологией выработки предпринимательских идей и приоритетными для Иркутской области видами предпринимательства. Первое занятие по теме «Правовые основы предпринимательской деятельности» состоится 8 октября в 14 часов. 

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