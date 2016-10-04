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Губерния: 04 октября 2016

Общество

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Ветеранов труда продолжат обеспечивать путёвками на санаторно-курортное лечение

Правительством Иркутской области принято решение о продлении предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения путёвками на санаторно-курортное лечение ветеранов труда до 2018 года. 

В правительстве региона подписано соответствующее постановление, финансовые средства на предоставление бесплатных путёвок заложены в бюджет 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров.

Ветераны труда в Приангарье обеспечиваются путёвками на санаторно-курортное лечение с 2013 года. Такая мера на федеральном уровне не предусмотрена, является дополнительной и финансируется исключительно за счёт средств областного бюджета. 

– Объём финансирования, предусмотренный на 2016 год для обеспечения санаторно-курортным лечением ветеранов труда в размере 18,9 миллиона рублей, позволил приобрести 850 путёвок в санаторно-курортные организации местного значения: курорт «Ангара», санаторий «Братское взморье», санаторий-профилакторий «Восток-УЛАН», реабилитационный центр «Шелеховский», курорт «Русь».  Так, в реабилитационном центре «Шелеховский» реализуются три направления – санаторно-курортное лечение инвалидов, социальная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста и санаторно-курортное лечение ветеранов труда, которое включает в себя медицинскую реабилитацию, реабилитацию социальную, возможность общения пожилых людей, – отметил Алексей Макаров.

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Ветеранов труда продолжат обеспечивать путёвками на санаторно-курортное лечение

Правительством Иркутской области принято решение о продлении предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения путёвками на санаторно-курортное лечение ветеранов труда до 2018 года. В правительстве региона подписано соответствующее постановление...

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