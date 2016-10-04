+ добавить комментарий

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Губерния: 04 октября 2016

Общество

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В честь героя-земляка

В Иркутске открыли памятник Николаю Челнокову

Автор: Ирина ПЕТРОВА

В Свердловском округе Иркутска 2 октября открыли памятник дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации иркутянину Николаю Челнокову. На торжественной церемонии присутствовали около 200 человек. Гостей, среди которых были ветераны ВВС и ВМФ, действующие авиаторы, кадеты, представители общественных организаций, Почётные граждане Иркутска, депутаты городской Думы, авторы памятника, поприветствовал мэр города Дмитрий Бердников.

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Памятник ещё одному герою-земляку открыт в Иркутске
Автор фото: Фото Пресс-службы администрации Иркутска

– Николай Челноков – человек удивительной судьбы. Именно на таких земляков должно равняться молодое поколение иркутян. Убеждён, что эта площадка станет посещаемым местом и обретёт популярность среди школьников и студентов Иркутска. Благодарен инициаторам установки памятника и его авторам Илье и Евгению Ставским, – отметил мэр.

Бронзовый памятник-бюст высотой около четырёх метров установлен на пересечении улиц Маяковского и Челнокова. На участке выполнен капитальный ремонт теплотрассы, проведено благоустройство территории, разбиты клумбы, установлены лавочки. Работы проводились в рамках 355-летия города и были приурочены к 110-й годовщине со дня рождения героя-земляка.

На торжественном открытии ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам вручили юбилейные медали «Дважды герой Советского Союза Челноков Н.В.», а артисты Театра народной драмы исполнили балладу Михаила Корнева, посвящённую герою-земляку.

 

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