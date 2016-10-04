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Губерния: 04 октября 2016

Общество

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«Технические службы были готовы к этой ситуации»

Автор: Олег Ратников

35 единиц техники и 100 рабочих МУП «Иркутскавтодор» были задействованы для уборки и посыпки дорог Иркутска в ночь со второго на третье октября после снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков.

«Все технические службы были готовы к этой ситуации, в том числе мы задействовали шесть новых машин, которые недавно приобрели для «Иркутскавтодора». За ночь было израсходовано 456 тонн песко-соляной смеси и 24 тонны соляного раствора. По информации, которую мы получили из ГИБДД, аварийность в городе не превысила нормы», – подчеркнул заместитель мэра.

Евгений Дроков также сообщил, что в Иркутске продолжается ремонт дорог. Несмотря на то что в связи с погодными условиями приостановлена укладка асфальта, ведутся другие сопутствующие работы по фрезерованию, установке ботового камня. В этом году дорожный ремонт проводился на 181 объекте. На сегодняшний день осталось четыре объекта, работы на которых необходимо завершить до 15 октября. В том числе это улицы Маяковского, Лермонтова, Урожайная и объездная дорога в Ново-Ленино. Покровскую развязку планируется закончить по графику до 30 октября.

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35 единиц техники и 100 рабочих МУП «Иркутскавтодор» были задействованы для уборки и посыпки дорог Иркутска в ночь со второго на третье октября после снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков...

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