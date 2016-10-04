+ добавить комментарий

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Губерния: 04 октября 2016

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Смех и слёзы горе-травы

В отделении полиции он пытался объяснить, что нашёл пакетик с зелёным порошком случайно

Автор: Татьяна Шульгина

Но попробуйте найти закладку с наркотиком «случайно». Обычный прохожий её не заметит. В том случае, о котором идёт речь, она была спрятана в створке между окном и ставней в одном из домов на улице Каландаришвили в Иркутске. Закладку вынул Игорь Липатов (фамилия изменена), который прогуливался со своим приятелем, сокурсником по техникуму. Как потом выяснилось, в ней содержалось наркотическое вещество массой 1,4 грамма, что является крупным размером.

Увидев в пакетике зелёный порошок, парни сразу захотели курнуть, как делали это не раз. А дальше наступил «приход», когда ноги плохо чувствуют землю и становится чертовски весело. С таким «признаком дурачины» они и шли среди бела дня по центру Иркутска, пока их не заметили проезжавшие мимо сотрудники полиции. Что-что, а картина  наркотического опьянения им хорошо знакома.

В отделе полиции у Липатова и его приятеля нашли в карманах предательское зелье. Правда, приятель утверждал, что его сокурсник  сам дал ему наркотик. Липатов же этот факт отрицал, мол, тот самовольно взял и отсыпал себе. Каждый старался выгородить себя. 

Судьбу Липатова решал Кировский районный суд Иркутска (на его приятеля тоже завели уголовное дело). Подсудимый 1994 года рождения, но уже дважды привлекался к уголовной ответственности. Правда, в первый раз отделался штрафом, а во второй – условным сроком. По заключению судебно-психиатрической экспертизы у Липатова выявлены признаки синдрома наркотической зависимости от синтетических курительных смесей средней степени. Учебное заведение ничего хорошего о своём студенте сказать не могло: часто пропускал занятия без уважительной причины. К тому же имел приводы в полицию за употребление спиртного в общественном месте.

Приговор подсудимому был вынесен суровый: семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Без сомнения, наказание утяжелили предыдущие судимости и неблагополучные характеристики. Это тот случай, когда кощунственно звучит фраза: «Побаловаться наркотиками». Никакого баловства тут быть не может. Ни с сигаретой, ни со шприцем.

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