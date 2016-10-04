+ добавить комментарий

Тюремщик стал первоходом

Сотрудник службы безопасности колонии № 6 осуждён за взятки

Автор: Людмила ФОМИНА

Приговор очередному оборотню в погонах вынес Свердловский районный суд Иркутска. На скамье подсудимых, что самое позорное, оказался как раз инспектор по надзору из отдела безопасности исправительного учреждения. Согласно должностной инструкции, офицер внутренней службы Алексей П. обязан был «незамедлительно письменно уведомлять начальника колонии» о попытках осуждённых «склонить сотрудников к совершению коррупционных правонарушений». А он вместо этого сам стал за взятки проносить лагерным сидельцам запрещённые вещи – водку и комплектующие к сотовым телефонам. Младшему инспектору группы надзора отдела безопасности технически делать это было совсем несложно: служебное положение позволяло ему совершенно беспрепятственно, не опасаясь, что коллеги вывернут карманы, попадать на режимную территорию с вещами, имеющими за колючей проволокой особую ценность.

Служебное положение позволяло офицеру ГУФСИН беспрепятственно попадать на режимную территорию с вещами, имеющими за колючей проволокой особую ценность Автор фото: фото из архива редакции

Из личного дела Алексея П. известно, что на момент совершения преступления ему исполнилось 33 года. К этому времени он получил высшее образование, но семьёй обзавестись не спешил. Прописку имел в Усть-Куте, а в областной центр переехал недавно, очевидно, желая сделать карьеру на службе. Должность младшего инспектора в федеральном казённом учреждении службы исполнения наказаний, на которую он был назначен в августе прошлого года, могла представлять интерес только как первая ступенька для карь­ерного роста. Во всяком случае, зарплата на этой должности, мягко говоря, некорыстная – в пределах пары десятков тысяч рублей в месяц. Зато служебное положение предоставляло возможности для организации собственного бизнеса по снабжению заключённых. Всего два месяца понадобилось старшему лейтенанту внутренней службы, чтобы осмотреться в зоне и обзавестись клиентурой. Однако созданное им криминальное предприятие процветало недолго: уже через три месяца сотрудник исправительного учреждения сам оказался под домашним арестом на время предварительного расследования уголовного дела по восьми фактам инкриминируемых ему должностных преступлений.

Справедливости ради надо сказать, что выявлены коррупционные преступления сотрудниками того же ведомства, где нёс службу офицер-оборотень. Среди вещественных доказательств, предоставленных в суд, оказалась целая гора документов, в которых была скрупулёзно зафиксирована вся подпольная деятельность бизнесмена в погонах: рапорты сотрудников управления собственной бе­зопасности ГУ ФСИН об обнаружении признаков преступлений, постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий, протоколы опросов, стенограммы видеозаписи.

Не говоря уж о вещдоках. Правда, нелегальная водка к тому времени была благополучно выпита осуждёнными, зато сохранилась тара. 40-градусные напитки сотрудник исправительного учреждения приносил в зону в пластиковых бутылках из-под минеральной воды. В начале октября прошлого года водка «Калинка» была закамуфлирована в безалкогольную «Свежицу» и благополучно передана лично в руки рецидивисту Б., не желающему вставать на путь исправления. В начале декабря тем же способом к Б. попали две бутылочки с этикетками «Волны Байкала». И содержимое этих ёмкостей по вкусу оказалось идентичным водке «Талка». На Новый год осуждённый решил побаловать себя любимого очередным подарком – обеспечить возможность из колонии строгого режима общаться с живущими на воле корешами по мобильнику. И тюремщик-снабженец ему в этом посодействовал, вручив ­1 января сим-карту «Теле-2». А после праздника разборчивый клиент решил сменить оператора и заказал инспектору по безопасности ещё и симку компании «Билайн». Пара бутылок 40-градусной «байкальской» воды, которую подогнал по его заявке служивый в погонах, тоже оказались не лишними.

За каждую «передачу» отбывающий наказание Б. платил корыстному тюремщику всего по 2–2,5 тысячи рублей. Пять бутылок водки и две сим-карты к сотовым телефонам из перечня предметов, которые осуждённым по приказу Минюста РФ «запрещено иметь при себе, приобретать, получать в посылках и передачах», обошлись осуждённому в небольшую сумму – 8,5 тысячи рублей. Зато сколько радости они доставили тем, кто вынужден большую часть жизни томиться в колонии строгого режима для рецидивистов! Сидельцам надо отдать должное: колючая проволока и долгие сроки заключения не помешали им находиться в курсе передовых технологий и средств связи. Б., к примеру, с успехом использовал программу «Мобильный банк» ОАО «Сбербанк РФ» и банковскую карту, чтобы оплатить запрещённые, но такие желанные блага, а также рассчитаться за неправедный труд и риски своего «благодетеля» из числа тюремщиков.

К тому же заключённый, в отличие от падкого на деньги «вертухая», ничем и не рисковал: по закону взяткодателю, готовому «стучать» на мздоимца, обещано полное прощение. Так что Б., когда на него «на­ехали» оперативники, сразу же «чистосердечно признался» в своих грешках, заодно «утопив» (надо думать, не без удовольствия) сотрудника режимного учреждения. Сидеть Б. в зоне ещё долго, но он, очевидно, надеется отыскать другого корыстного тюремщика или организовать альтернативный способ доставки в лагерь запрещённых предметов. К примеру, переброс бутылок со спиртом и мобильников через забор и колючую проволоку.

О том, что подобные надежды осуждённых имеют под собой основания, свидетельствуют, к примеру, итоги июньского визита в ИК № 6 прокурора Иркутской области Игоря Мельникова. Проведённая им проверка, по информации пресс-службы прокуратуры области, установила, что режим отбывания наказания в колонии не соблюдается, каналы проникновения в зону запрещённых предметов не перекрыты, осуждённые по-прежнему имеют возможность пользоваться мобильной связью и другими неположенными им благами. По выявленным нарушениям начальнику ГУ ФСИН по Иркутской области прокурором внесено представление.

Уголовное дело по ходатайству Алексея П. рассматривалось в суде в так называемом особом порядке, то есть без допроса свидетелей и оценки доказательств. Этот порядок даёт возможность назначить подсудимому, полностью признающему свою вину, не самое суровое наказание. Преступления, которые вменили бывшему сотруднику колонии (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, и получение взятки в виде денег), относятся к категориям средней тяжести и тяжких. По мнению суда, действия продажного офицера нанесли большой вред интересам общества и государства, подорвав авторитет ГУ ФСИН России – правоохранительного органа, деятельность которого должна строиться на принципах законности.

Судом учтены и смягчающие вину обстоятельства – полное признание Алексеем П. вины, его активная помощь в расследовании собственных преступлений, раскаяние в содеянном. Но, несмотря на это, при выборе наказания суд пришёл к выводу: исправления бывшего служителя закона невозможно достичь без изоляции его от общества. К тому же только реальное лишение свободы будет в данном случае соответствовать принципу справедливости.

В результате на Алексея П. в зале суда были надеты наручники, и вчерашний тюремщик стал таким же заключённым, как и его недавний клиент из зоны. Офицеру внутренней службы предстоит совершить первую ходку – провести четыре года в колонии общего режима. Кроме того, на него наложен штраф в сумме 150 тысяч рублей. Такова цена измены интересам государства.