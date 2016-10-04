+ добавить комментарий

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Губерния: 04 октября 2016

Общество

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Бомба в животе

Их называют верблюдами и живыми посылками, а по сути своей они – смертники

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

На перевозку наркотиков «внутриполостным» способом решается не каждый наркокурьер, и, тем не менее, такая доставка зелья к потребителю используется широко. При этом немало «верблюдов» уже погибли от чудовищной передозировки наркотика, который мгновенно попадает в кровь при нарушении целостности капсулы.

Гражданин РФ и республики Таджикистан Рустам Гозиев (фамилия изменена) обо всех опасностях, подстерегающих его на этом криминальном пути, знал, но всё-таки решился провезти в своём желудке через несколько кордонов почти килограмм героина. Смертоносный порошок был упакован в 16 капсул. Проглотив их у себя на родине, Гозиев надеялся успешно добраться до Ангарска, чтобы развернуть там торговлю наркотиком.

Первым пунктом остановки на российской земле был Новосибирск. Наркокурьер не знал, что его бледный, измученный вид вызвал подозрение на таможенном контроле в аэропорту (ни пить, ни есть «верблюду» нельзя, чисто физически он нередко испытывает страдание).  Дальше все передвижения Гозиева уже отслеживала полиция. В гостинице у железнодорожного вокзала он поспешил избавиться от капсул, принудительно вызвав рвоту. Затем с драгоценным грузом пересаживался с автобуса на автобус до самого Канска. И уже отсюда отправился в Ангарск на поезде.

И вот первая попытка продать зелье наркоману. Она же оказалась и последней. Героин массой 1,8 грамма (значительный размер) приобрёл покупатель, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». При личном досмотре у Гозиева обнаружили ещё почти 250 граммов наркотика. 

А остальное взяли при обыске в квартире.

Это уголовное дело разбиралось в Ангарском городском суде. Как выяснилось, 59-летний подсудимый (кстати, с высшим образованием) наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом не страдает. В восьмидесятых годах прошлого века воевал в Афганистане. Суд учёл этот факт в качестве смягчающего обстоятельства. Но особо тяжкое преступление наркокурьера таковым и осталось, тем более что подсудимый уже получал срок за аналогичные дела. Теперь он проведёт восемь лет в колонии строгого режима.

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Бомба в животе

Их называют верблюдами и живыми посылками, а по сути своей они – смертники

На перевозку наркотиков «внутриполостным» способом решается не каждый наркокурьер, и, тем не менее, такая доставка зелья к потребителю используется широко. При этом немало «верблюдов» уже погибли от чудовищной передозировки наркотика...

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