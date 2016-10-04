С нарисованной клубничкой

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Есть наивные люди, которые ещё верят, что после сытного обеда можно выпить таблетку – и в теле моментально начнёт «таять» жир. Именно таких покупателей и подыскивала жительница Иркутска Елена Бобкова (фамилия изменена).

Симпатичные капсулы в серебристой фольге с нарисованной клубничкой на пакете она приобретала в китайской аптеке, когда туристом бывала в этой стране. Содержимым чудодейственного средства для похудения особо не интересовалась, а зря. Препарат содержит сильнодействующее вещество сибутрамин с большим перечнем побочных эффектов. Как и во многих европейских странах, он запрещён к ввозу и реализации в России. Глотая эти капсулы, уменьшающие аппетит, можно запросто оказаться в реанимации, настолько катастрофически они влияют на организм, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Елену Бобкову задержали у входа в торговый центр «Версаль», когда она получила от очередной покупательницы 1300 рублей за проданный препарат массой 40,5 грамма. Вот только покупательница вовсе не намеревалась сбрасывать килограммы. Она принимала участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». И бывшей туристке пришлось объ­ясняться сначала со следователями, а потом и перед судом, поскольку она совершила тяжкое преступление, представляющее высокую социальную опасность.

Вначале Бобкова пыталась оправдаться тем, что даже не догадывалась о криминальности своих действий. Мол, купила препарат в обычной китайской аптеке. Клубничка на упаковке была такая симпатичная! Но дальнейшие её действия выглядели нелогично. Она не повезла препарат через границу, поскольку прекрасно знала, что на таможне его не пропустят. Отправила капсулы в Иркутск посылкой. Как выяснил суд, ещё до поездки каждый турист был письменно предупреждён об ответственности за подобные действия (ст. 234 УК РФ). Но, вероятно, подсудимая верила в свою безнаказанность.

Свердловский районный суд Иркутска не стал разлучать мать с тремя её детьми. Вынес Бобковой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В печку пошли 780 опасных капсул. Стоит понять раз и навсегда: покупать подобную продукцию с рук – верх человеческой глупости.