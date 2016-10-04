Родом из «быстрых и одержимых»

Автор: Владислав Есипов, доктор исторических наук

В Санкт-Петербурге переиздана книга историка и юриста Александра Шабалова «Происхождение древних и средневековых тургутов (турков) XXIV в. до н.э. – XIV в. н.э.», впервые увидевшая свет в Иркутске два года назад. Автор, уроженец села Бур-Янгуты Иркутской области, использовал в своём историко-ономастическом исследовании российские, казахстанские и турецкие материалы. Соавторы исследования – Дмитрий и Максим Шабаловы, выпускники лингвистических университетов Иркутска и Москвы, которые участвовали в написании книги в качестве научных ассистентов.

Книга историка и юриста Александра Шабалова, впервые увидевшая свет в Иркутске два года назад, переиздана в Санкт-Петербурге

В отечественной исторической науке впервые после Льва Гумилёва тургуты-турки исследуются как монголоязычные хунну. Причём если предшественник лишь коснулся этого вопроса, то Шабаловы осветили проблему очень подробно.

Толчком к передвижению народов, по мнению авторов, служило расселение одной или несколько языковых семей. На протяжении ряда веков людские массы вырывались, словно из неисчерпаемого резервуара, и расселялись вокруг. Таким «генератором народа» была Внутренняя Азия, периферией которой являются Бурятия и Иркутская область. Хунну, монголо-татары, маньчжуры, тюрки друг за другом разрушительной волной катились на запад и юг, уничтожая государства и создавая новые. Причину переселения народов авторы видят в способе существования, кочевом скотоводческом хозяйстве: «...Чем крупнее стадо, тем меньше времени оно может прокормиться на одном месте, тем большее пространство требуется ему обойти за год».

В древних китайских источниках упоминаются племена, которые стали основой современных монгольских и тюркских народов. До XVIII века до н. э. в Южной Сибири и Монголии жили племена Хуньюй, при династии Чжеу их стали называть Хяньюнь, или Шаньжун. К XII в. до н.э. на смену этим названиям пришли новые: Жун-ди и Шаньжун.

В древнекитайском трактате варварское племя Ди впервые упоминается в связи с великим наводнением в Китае. Тогда князь Ги за восстановление земледелия получил наследственную должность главного попечителя земледелия. Его потомок в десятом колене в соседстве с Жун-ди переменил осёдлую жизнь на кочевую. Племя Ди упоминается с этого времени чаще всего в сочетании с названием Жун.

В VI веке до нашей эры Жуны и Ди упоминаются уже отдельно. Видимо, это объясняется китайской экс­пансией, разделившей территории, занимаемые Жун-ди, на две части. Жуны оказались восточнее и севернее, а Ди были оттеснены на запад, между ними пролегла земля, занятая китайцами. В четвёртом веке до нашей эры китайцы стали называть кочевников Хунну («ну» означает в монголоязычии множественное число слова «человек»). Название Жуны в IV веке до н.э. плавно переходит в Дун-ху и Хунну (Сюнну). В 209 году до н.э. Хунну образовали государство, по силе равное Срединной империи (Китаю). Основателем его был Модэ, имевший титул Шаньюй, что означает «сильный, крепкий, способный». Модэ расширил территорию государства. На востоке он присоединил земли монголоязычных Дунху (земли современных Читинской области, Маньчжурии и внутренней Монголии), на западе прогнал скифов в Среднюю Азию, на севере покорил Динлинов (нынешние Иркутская область и часть Красноярского края), а также киргизо-хагясов (территории сегодняшних Тувы, Хакасии, юга Красноярского края и Алтая). Таким образом, Шаньюй Модэ стал императором довольно обширной империи, просуществовавшей до середины I века н.э. Затем она распалась на две враждующие части, границы между которыми проходили по пустыне Гоби.

В 93 году н.э. южные хунну численностью 30 тысяч сабель вместе с китайскими войсками разбили северных хунну. Те вынуждены были отступить на запад, оставив 100 тысяч семейств, приблизительно полмиллиона человек, которые вскоре смешались с сяньбийцами, занявшими территорию хунну. Пройдя через Джунгарские ворота, северные хунну оставили на территории современного восточного Казах­стана ещё 200 тысяч «малосильных». Так называют китайские летописи тех, кто не пожелал продолжать путь на запад и во II веке н.э. оказался в Европе, вызвав великое переселение народов.

Государство сяньбийцев, сменившее северных хунну, просуществовало недолго. Со смертью императора Таншихуая в середине II века оно распалось. Племена стали жить самостоятельно. В III веке н.э. сяньбийское племя табгачей, занимавшее территорию по долине реки Онон (Читинская область), спустилось на юг и завоевало северный Китай. Табгачская экспансия была первым монгольским завоеванием Китая. Племя Ди решило покинуть родину и податься на север Монголии и в южную Сибирь, лишь бы подальше от табгачей. Из-за мирного характера племени Ди было трудно переносить длительную вооружённую войну табгачей и муюнов на своей территории.

Переселение, видимо, было организовано с разрешения аварского (или по-китайски жуань-жуаньского) кагана. Монголоязычные авары в то время (в IV – VI веках н.э.) владычествовали в Монголии, севернее пустыни Гоби. Племена Ди заняли длинную полосу земли от Аргуни на запад до Тарбагатайского хребта. Племя курыкан входило в состав Ди и заняло земли Прибайкалья (ныне Иркутская область), где жили диньлины. Впоследствии из курыкан вышли ойраты (предки калмыков), а булгаты и хоринцы оказались в составе бурят. Из смешения хоринцев и булгатов с киргизо-хагясами произошли якуты.

Эта история происхождения народов из тургут-турков (кстати, с моголоязычия слово переводится как «быстрые, одержимые») очень увлекательна. Книга представляет интерес не только для преподавателей, аспирантов, студентов, но и для всех, кто интересуется историей нашего края.