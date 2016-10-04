+ добавить комментарий

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Конкурент: 04 октября 2016

Общество

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В ночь перед выборами

Минобрнауки РФ отменило проведение выборной конференции ректора ИрНИТУ

Автор: Мария ПАНАРИНА

Выборы ректора ИрНИТУ, запланированные на 30 сентября, не состоялись. Министерство образования и науки РФ, назначившее дату мероприятия, в ночь перед выборами отозвало своё решение «о согласовании даты проведения конференции».

Делегаты конференции – 190 представителей структурных подраз­делений университета, обслуживающего персонала и студсовета – собрались в минувшую пятницу в актовом зале политеха, чтобы выбрать ректора из двух кандидатов: исполняющего обязанности ректора ИрНИТУ доктора физико-математических наук, профессора Александра Афанасьева и проректора по социальной и воспитательной работе ИрНИТУ доктора технических наук Андрея Пашкова. 

Напомним, что изначально на должность ректора претендовали шесть кандидатов. Одного из них, проректора по научной работе Иркутского государственного университета путей сообщения Сергея Каргапольцева, даже поддержал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В мае он направил министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову обращение, в котором порекомендовал в качестве ректора кандидатуру проректора по научной работе ИрГУПС доктора технических наук, профессора Каргопольцева. Однако аттестационная комиссия Минобрнауки РФ согласовала только две кандидатуры, отказав в участии в выборах четырём другим кандидатам. 

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, участникам выборной конференции было зачитано письмо за подписью министра образования РФ Ольги Васильевой, в котором сообщалось, что Министерство образования и науки отзывает другое своё письмо, от 7 июля 2016 года № ЕТ-821/12, «О согласовании даты проведения конференции». В документе пояснялось, что проведение голосования 30 сентября считается нецелесообразным. Минобрнауки предложило учёному совету на очередном заседании рассмотреть вопрос о новой дате выборов и согласовать её с учредителем.

Прежде чем мероприятие было приостановлено, участники всё-таки сделали свой выбор – они проголосовали за то, чтобы продлить полномочия делегатов на один год. Учёный совет университета, в свою очередь, предложил перенести выборы ректора на 14 октября. Эта дата будет согласовываться с учредителем.

По информации пресс-службы ИрНИТУ, учёный совет создал рабочую группу по подготовке обращения к Министерству образования и науки РФ с просьбой разъяснить коллективу Иркутского технического университета нецелесообразность проведения конференции 30 сентября.

Совет ректоров вузов Иркутской области остался в стороне от про­изошедшего.

– Выборы ректора – внутреннее дело образовательной организации и учредителя, и они решат этот вопрос между собой, – комментирует учёный секретарь совета ректоров вузов Иркутской области Елена Апанович. – Совет ректоров не будет вмешиваться в ситуацию, потому что к нам с вопросом о поступившем в университет письме никто не обращался.

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