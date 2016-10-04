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Восточно-Сибирская правда
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8,889 миллиарда рублей
составил объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в августе.
Это на 32,9% больше к августу 2015 года, сообщает ИА «Сибирские новости». За январь – август объём работ составил 44,559 млрд рублей (рост 2,5%). Об этом сообщает Иркутскстат.
Строительными организациями (без субъектов малого предпринимательства) за январь – август выполнено работ по основному виду деятельности на 19,731 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 17,6%. На 1 сентября 2016 года ими заключено заказов (контрактов) на сумму 5,678 млрд рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на один месяц.
Сдача жилья в эксплуатацию была осуществлена в 9 городских округах: Иркутске, Братске, Саянске, Свирске, Тулуне, Черемхово, Ангарском, Зиминском и Усольском городских МО и в 28 муниципальных районах. На долю индивидуальных застройщиков приходится 20,2% введённого жилья.
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