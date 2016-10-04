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Конкурент: 04 октября 2016

Общество

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Стратегия партнёрства

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Подписание соглашения между правительством Иркутской области и ассоциацией участников государственно-частного партнёрства «Центр развития ГЧП» состоялось на прошлой неделе во время XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель совета ассоциации «Центр развития ГЧП» Павел Селезнёв.

Аналогичные соглашения с Центром развития ГЧП подписали также Смоленская область и Удмуртская Республика. Стороны будут работать по направлениям, связанным с совершенствованием нормативно-правовой базы, формированием квалифицированных проектных команд на местах, разработкой стратегии развития сферы государственно-частного партнёрства, привлечением внебюджетных средств в инфраструктурные проекты и так далее. Одной из задач внедрения ГЧП-стандарта является повышение позиций в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства. 

Также во время форума губернатор Иркутской области встретился с  заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андреем Чибисом. Они обсудили ход реализации указа президента РФ о расселении граждан из аварийного жилищного фонда. По словам Сергея Левченко, на сегодняшний день в Иркутской области наибольшие проблемы по городу Братску и посёлку Магистральному, есть отставание в Усть-Илимске. Учитывая, что в том же Братске за оставшееся время необходимо построить большое количество квадратных метров жилья для переселения, сейчас внедряется механизм приобретения вторичного жилья взамен аварийного. 

В Сочи Сергей Левченко также провёл встречу с представителями METRO Cash&Carry, на которой обсуждалась возможность открытия второго магазина сети в Иркутске, а также перспективы открытия цехов по переработке дикоросов. 

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