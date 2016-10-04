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Конкурент: 04 октября 2016

Общество

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Сергей Левченко попрощался с первым замом

Автор: Виктория Комарова

Одним из первых решений Сергея Левченко, отметившего в минувшее воскресенье год с инаугурации в должности губернатора Иркутской области, стало подписание указа об освобождении с занимаемой должности своего первого заместителя Виктора Игнатенко. Прощаясь с ним, глава региона отметил, что Игнатенко «был назначен на должность, чтобы обеспечить преемственность власти». К настоящему времени «поставленные перед первым заместителем губернатора задачи на переходный период решены».

Первый заместитель губернатора Иркутской области Виктор Игнатенко освобождён от занимаемой должности на основании личного заявления. Указ об этом подписал 3 октября губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Виктор Васильевич Игнатенко был назначен на должность, чтобы обеспечить преемственность власти, он был в курсе хозяйственных вопросов, всего, что происходит с бюджетом, государственными программами. Поэтому я предложил ему остаться в этой должности на год, – цитирует Сергея Левченко пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области. – Сейчас поставленные перед первым заместителем губернатора задачи на переходный период решены, и Виктор Васильевич принял решение уйти в отставку. Убеждён, наше сотрудничество будет продолжено в дальнейшем.

Завершая свою работу в должности первого заместителя губернатора, Игнатенко поблагодарил за совместную работу губернатора и членов правительства, депутатов Законодательного Собрания, говорится в официальном сообщении, распространённом пресс-службой. «Перед нами стояла задача обеспечить преемственность в работе правительств Иркутской области прежнего и нынешнего составов, – отметил Игнатенко. – В 2016 году продолжилась реализация областных программ, которые стартовали в предыдущие годы. Реализованы законодательные инициативы, над которыми мы начали работать в 2014 году. Считаю, что преемственность была обеспечена».

Как сообщил Виктор Игнатенко, он и в дальнейшем готов, если будет необходимо, оказывать консультативную и экспертную помощь губернатору и правительству Иркутской области.

Напомним, Игнатенко 23 октября 2013 года был приглашён на долж­ность заместителя губернатора Иркутской области Сергеем Ерощенко, возглавлявшим тогда регион. 17 апреля 2014 года утверждён в должности первого заместителя председателя правительства Иркутской области. 4 октября 2015 года после инаугурации Сергея Левченко назначен временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. А 30 октября 2015 года назначение Виктора Игнатенко на должность первого заместителя губернатора было согласовано на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

У губернатора Сергея Ерощенко Игнатенко курировал в том числе вопросы высшего образования, а также работал над созданием Уставного суда Иркутской области. Известно, что Виктор Игнатенко был последовательным сторонником создания в Иркутской области опорного вуза, в чём не сошёлся с Сергеем Левченко. Новый глава региона в декабре 2015 года наложил мораторий и на создание Уставного суда, учреждённого в начале года. Тогда Левченко говорил, что создание этого органа является несвоевременным экспериментом, заниматься которым в сложившейся в стране социально-экономической ситуации нерационально. 

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Сергей Левченко попрощался с первым замом

Одним из первых решений Сергея Левченко, отметившего в минувшее воскресенье год с инаугурации в должности губернатора Иркутской области, стало подписание указа об освобождении с занимаемой должности своего первого заместителя Виктора Игнатенко. Прощаясь с ним, глава региона отметил, что Игнатенко «был назначен на должность...

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