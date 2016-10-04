+ добавить комментарий

«У нас отобрали льготу»

Льготникам Приангарья недостаточно 30 бесплатных поездок

Автор: Мария ПАНАРИНА

Постановление правительства Иркутской области, которое с 1 октября ограничивает бесплатный проезд льготных категорий граждан 30 поездками в городском и 20 поездками в пригородном транспорте, вызвало общественный резонанс. Чтобы добиться справедливости, возмущённые льготники отправляют письма областным властям и требуют вернуть прежний порядок.

«Вольное обращение с цифрами»

Не прошло и двух месяцев после того, как утихли споры о выплате компенсаций за перевезённых льготников между ангарскими перевозчиками и областным правительством, как региональное министерство социального развития, опеки и попечительства подготовило для льготников новый неприятный сюрприз. С 1 октября 2016 года в силу вступает постановление правительства Иркутской области, которое ограничивает бесплатный проезд льготных категорий граждан 30 поездками в городском и 20 поездками в пригородном транспорте.

По словам заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Светланы Иевлевой, постановление о количестве поездок по единому социальному проездному билету либо электронному проездному билету – это итоговый документ пилотного проекта по внедрению электронного ЕСПБ. Сейчас федеральные и региональные льготники имеют право пользоваться транспортом городского и пригородного сообщения по билету, стоимость которого 150 рублей. Замминистра отметила, что наша область – один из немногих субъектов России, где его цена не повышалась с 2006 года. Количество поездок, траты за которые компенсируются перевозчикам из регионального бюджета, остаётся неизменным с 2010 года. Среднее число поездок, совершаемых человеком за месяц, около 30 в городском транспорте и 20 в пригородном.

Однако ангарские перевозчики не согласны со Светланой Иевлевой.

– Замминистра опеки и попечительства вольно обращается с цифрами. Пилотный проект, проведённый в Ангарске, позволил выяснить, что на одного льготника в среднем приходится не 30, а 38 поездок в месяц, – утверждает пресс-секретарь Союза автотранспортников города Ангарска Владимир Хмыльников. – К тому же до 2013 года действовало постановление, согласно которому перевозчику возмещалось 50 по­ездок на городских маршрутах и 30 – на пригородных. В 2013 году это количество было сокращено.

Наш собеседник также напомнил: ещё в конце августа региональное минсоцразвития уверяло перевозчиков, что дополнение к постановлению № 521, согласно которому количество бесплатных поездок для каждого льготника будет ограничено тридцатью, уже подготовлено. Опубликовали его только после выборов.

Сами льготники считают, что 30 бесплатных поездок – это слишком мало. Пенсионер, ветеран труда, представившийся Андреем Львовичем, четыре дня в неделю ездит на работу с пересадками. То есть в день он тратит 4 льготные поездки, а в месяц – в среднем 64.

– Конечно, теперь мои расходы возрастут, но я не буду жаловаться. У меня есть работа, и я смогу оплачивать проезд, – говорит Андрей Львович. – Неработающим пенсионерам придётся сложнее.

«Стоять в таких очередях – это унижение»

Хотя границы транспортной льготы существенно сузились, общественный резонанс создало не ограничение, а огромные очереди в пунктах продаж проездных билетов. Если в Ангарске и Усолье-Сибирском действует электронный проездной и подсчёт поездок не составляет труда, то в других муниципалитетах реализовать новое постановление оказалось непросто. Отныне поездки будут фиксироваться отрывными талонами, которые транспортные предприятия должны передавать в управление социальной защиты. Когда новые правила стали известны, все владельцы ЕСПБ ринулись в пункты продажи билетов, чтобы получить свои 30 талонов.

Это создало на остановках огромные очереди, состоящие преимущественно из пожилых людей. На каждом пункте продажи билетов собирались около 50 человек, которым приходилось стоять в очереди около трёх часов. Прежде чем выдать льготникам билеты, на всех талонах продавец должен поставить свою подпись.

– Стоять в таких очередях – это унижение. Хотя официально нам дают 30 поездок, по факту их всего 15, ведь логично ездить туда и обратно. Чтобы месяц нормально пользоваться городским транспортом, к 150 рублям нужно добавить ещё 200. Это очень накладно. У нас просто отобрали льготу, – возмутилась пенсионерка Галина Афанасьевна, простоявшая три часа в очереди на остановке «Диагностический центр» в Иркутске.

Прокурору на заметку

Происходящим возмущены не только жители столицы Приангарья. Против нововведения настроены во многих городах области. Власти Иркутска, Братска предложили губернатору Иркутской области вернуть прежний принцип предоставления льготы и не ограничивать число поездок.

– Мне поступали письменные жалобы и звонки от жителей Усть-Илимского района, Братска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Иркутска. Среди них были и личные обращения, и коллективные, – говорит уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин. – По моему мнению, для принятия такого постановления недостаточно правовых оснований. Граждане пользуются льготой на проезд в общественном транспорте около 30 лет, и никаких ограничений до сих пор не было. Льгота в регионе распространяется на 420 тысяч получателей. Используют её только 30% льготников, поскольку в некоторых районах нет муниципального транспорта, который мог бы осуществлять такие перевозки. Министерство социального развития, опеки и попечительства объясняет принятие постановления тем, что перевозчики представляют правительству завышенные данные, а некоторые льготники вообще не пользуются правом на бесплатный проезд. Я полагаю, что люди не должны отвечать за злоупотребления перевозчиков (если они, конечно, есть). Кроме того, по законам РФ, в целях обеспечения доверия граждан органам государственной власти, региональное руководство обязано обеспечить в субъектах РФ возможное повышение уровня социальной защиты, а не понижение.

В понедельник Валерий Лукин направил прокурору Иркутской области письмо с просьбой дать ситуации правовую оценку.