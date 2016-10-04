+ добавить комментарий

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Конкурент: 04 октября 2016

Общество

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Скрытая угроза

Трёхлетнего Диму Бутырского спасёт операция

Автор: Татьяна ЛОБАНОВА

У мальчика врождённый порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Тяжёлая болезнь ведёт себя коварно, без внешних проявлений и симптомов. Тем опаснее ситуация: скрытая угроза нарастает, в любой момент сердце Димы может не выдержать. Спасти мальчика поможет срочная операция.

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Автор фото: Валерия Алтарева

Дима знает, что он большой и скоро пойдёт в детский сад. Но он не знает про мамину тревогу. Кардиолог разрешил отдать Диму в сад, но советует беречь его от любых инфекций. А выбора у Татьяны, Диминой мамы, нет: ей нужно выходить на работу – она одна растит сына, поэтому начала понемногу закаливать Диму и настраивать себя, что всё будет хорошо.  

Диагноз «врождённый порок сердца – дефект межпредсердной перегородки» мальчику поставили в год, когда они с мамой пришли на плановый медосмотр. Диме сделали УЗИ сердца, оно показало, что в перегородке есть отверстие размером четыре миллиметра. Кардиолог рекомендовал регулярно обследоваться и сказал, что в операции пока нет необходимости. 

Татьяна не могла поверить словам врача: Дима нормально развивался, уже вполне уверенно делал первые шаги, болел нечасто – в общем, не давал особых поводов для беспокойства.

Однако на следующем обследовании выяснилось, что дефект увеличился ещё на два миллиметра. Диму направили на консультацию к кардиохирургу в Иркутскую областную клиническую больницу. Там подтвердили диагноз и тоже сказали, что с операцией не стоит торопиться. 

А в июне этого года Диму положили на обследование в больницу. Врачи всё посмотрели и пришли к выводу, что необходимо оперировать: сердце Димы с трудом справляется с нагрузкой, избыточный объём крови создаёт высокое давление в лёгочной артерии, что может привести к сердечной недостаточности, заболеваниям лёгких. 

Сейчас дефект можно закрыть малотравматичным способом, не требующим разреза грудной клетки: с помощью специальной «заплаты» – окклюдера. Саму операцию сделают за счёт бюджетных средств. Но нужно оплатить окклюдер. А Диминой маме самой не собрать нужную сумму, она не работает, в отпуске по уходу за ребёнком, её заботы не только о Диме, но и о тяжелобольной маме. Живут они все вместе очень скромно. Помочь маленькому Диме можем мы с вами, собрав средства на окклюдер, и тогда мальчику сделают необходимую операцию. 

До операции Диму выписали домой, он пьёт таблетки, которые ему назначил врач, и готовится пойти в детский сад. 

Для спасения Димы Бутырского не хватает 445 580 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии Иркутской областной клинической больницы Владимир Медведев: «У Димы врождённый порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Мальчику требуется в ближайшее время провести эндоваскулярную операцию, устранить дефект с помощью окклюдера. После щадящей операции мальчик будет нормально развиваться».

Цена окклюдера 449 780 руб. Читатели «Русфонда» собрали 4200 рублей. Не хватает 445 580 рублей.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Диму Бутырского, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы «Айфонов» и «Андроидов» могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно на сайте Русфонда.

Экспертная группа Русфонда

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