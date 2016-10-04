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Конкурент: 04 октября 2016

Общество

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Окклюдер для операции Саяне Чимбуевой оплачен

Автор: Татьяна ЛОБАНОВА

27 августа на сайте, в газете «Восточно-Сибирская правда» и в эфире ГТРК «Иркутск» мы рассказали историю пятнадцатилетней Саяны Чимбуевой из Иркутского района. У девочки врождённый порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Состояние Саяны ухудшается, её преследуют приступы слабости, развивается сердечная недостаточность. Девочке требуется срочная эндоваскулярная операция, закроют дефект с помощью импланта – окклюдера. Операцию сделают по квоте в Иркутской областной клинической больнице, но надо оплатить окклюдер. А у родителей Саяны нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (449 780 руб.) собрана. Баирма, мама Саяны, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.

261 читатель, 1596 телезрителей оказали исчерпывающую помощь (858 515 руб.) трём тяжелобольным детям – очередникам иркутского бюро Русфонда.

Оплачены: лечение детского церебрального паралича Марку Сомеройнену (2 года, 199 620 руб., г. Шелехов), инсулиновая помпа и расходные материалы к ней Кате Гавриловой (14 лет, 209 115 руб., г. Иркутск). 

Помогли: Igor (США), Николай Сергеевич Березовский (Бурятия), Вера Александровна Мальцева (Владимирская обл.), Екатерина (Волгоградская обл.), Сергей (Новосибирская обл.), Анастасия Бизимова, Валерьевна, Lidiya (все – Приморский край), Дмитрий Верхозин, Игорь Аткишкин (оба – Санкт-Петербург), Александр, Алексей, Алексей Г., Б, Василиса, Дарима Т, Марина, Святослав, Сергей Лубенко, Grr (все – Москва), Александр, Александр Анохин, Александра Пацук, Александровна, Алексей, Алёна, Алёна Фирсова, Анастасия, Анастасия Пачкова, Андрей Яр., Анна, Валентина, Василий, Вячеслав, Даниил Токарев, Дарья Ф., Дима, Елизавета, Екатерина, Екатерина Д., Екатерина Русак, Елена, Ирина, Ирина Олеговна Болданова, Ирина Пустозёрова, Кирилл, Ксения, Лидия, Любовь, Людмила, Марина, Мария, Михайловна, Миша Шиш, Надежда, Наталья Стасюк, Наталия Филиппова, ОВ, Оксана, Оксана Рубцова, Ольга, Рустам, Саша, семья Гавриловых, семья Чугуновых, Сергей, Татьяна, две Юлии, anya_ (все – Иркутская обл.). Спасибо!

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