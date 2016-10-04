Помощь пришла

Автор: Татьяна ЛОБАНОВА

Бюро Русфонда в Иркутской области было создано в декабре 2013 года. За время его работы помощь получили 80 детей из Иркутской области, из маленьких деревень и больших городов. Только в 2016 году читатели и телезрители пожертвовали детям Приангарья 9 900 644 рубля.

14 детям были приобретены устройства для закрытия пороков сердца, для 20 – инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, для 15 были оплачены курсы лечения детского церебрального паралича и эпилепсии в Институте медтехнологий (Москва), для 8 – оплачены инвалидные коляски, вертикализаторы, ортез; для 6 – слуховые аппараты. Максиму Гуменюку (Иркутск) оплачен поиск донора костного мозга в международном регистре, ему и Айжане Мурзарахматовой (Иркутск) приобретены лекарства для лечения лейкоза. 13 детям были оплачены инструменты и материалы для операций: металлические конструкции для исправления сколиоза Насте Плотниковой (Нижнеудинск), Лусии Мустоян (Иркутск), Валере Фомину (Братск), Яне Мисориной (Тулун), Саше Бобрович (Иркутск) и Ане Костюк (Иркутск); пластины для лечения деформаций черепа Кириллу Рыкову (Ольхонский район) и Диме Курсантову (Братск), пластина для лечения межрёберной дисплазии Святославу Попову (Усолье-Сибирское), лечение косолапости Тимуру Иванову (Ангарск) и Кириллу Балаганскому (Железногорск-Илимский); электроды-полоски для оперативного лечения тяжёлой формы эпилепсии Антону Романову (Ангарск), микрохирургический инструмент для лечения отслойки сетчатки глаза Вирсавии Порошиной (Иркутск). Кроме того, были собраны средства на лечебное питание Богдану Лихачёву (Иркутск) и генетический анализ Арине Шубенко (Иркутск).

Благодаря вам, уважаемые читатели, помощь всем детям пришла вовремя. Спасибо!