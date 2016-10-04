Этот день в истории

1881 год

6 октября открыто Общество любителей музыки и литературы чтением проекта устава и выбраны уполномоченные на подачу его к утверждению. Предполагается ставить раз в неделю музыкальные вечера, на коих изъявили согласие играть на рояле г-жа Мелиссова, баронесса Розен, Останина и другие.

1882 год

5 октября. Иркутское общество любителей музыки и литературы открыло сезон 1882-1883 годов. В течение зимы предположены к устройству концерты, музыкальные утра и любительские спектакли. С 15 октября будут открыты музыкальные классы 3 раза в неделю для изучения фортепианной игры и на других инструментах за плату 1 рубль за урок (с членов). Для членов общества выписаны журналы «Суфлёр», «Нувелист», «Музыкальный и театральный вестник». Плата сезонного членского билета 10 рублей, семейного – 15 рублей.

6 октября на Большой улице открыт магазин учебных пособий Воронина и К°.

1887 год

Октябрь. Введено в городе телефонное сообщение благодаря участию полицмейстера и других лиц, а также электротехника А.М. Соловьёва.

1891 год

6 октября около 7 часов вечера на северо-западе появилась ярко-огненная звезда (метеор) величиной немного более обыкновенной, начала опускаться вниз и, наконец, рассыпалась золотыми искрами. Явление продолжалось минуты две.

1892 год

4 октября совершена закладка новой пристройки к зданию думы и управы. Молебствие совершал ректор семинарии о. Никодим в сослужении священника о. И. Соколова, гласного думы и священника Багрянцева. Пел соединённый хор певчих Глазковской церкви св. Владимира, начальной школы и служащих канцелярии управы. Присутствовавшим на молебне в помещении управы был предложен завтрак.

1893 год

7 октября состоялось открытие родовспомогательного отделения при воспитательном доме на средства, пожертвованные наследниками И.И. Базанова. Помещение разделено на две части продольным коридором, с одной стороны – квартира для заведующей и ванная комната, а с другой – отдельные помещения для больных. После молебствия заведующий приютом доктор Г.И. Губкин сказал речь о постановке родовспомогательного дела 15 лет назад и в настоящее время. Присутствующим, в числе которых были генерал-губернатор, городской голова, врачи города, предложен завтрак.

1894 год

4 октября в губернском суде слушалось в гражданском порядке дело по иску иркутского мещанина из ссыльных Ник. Ник. Бахметьева к городскому голове В.П. Сукачёву о признании за ним, Бахметьевым, авторского права на редактированную и изданную Сукачёвым книгу «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири», а также денежный иск первого ко второму за разные литературные работы на сумму 3400 рублей.

11 октября суд вынес по этому делу резолюцию, которой решено Бахметьеву по первому делу в иске отказать, а по второму взыскать в его пользу с Сукачёва 750 рублей и оштрафовать на недоказанную сумму иска. Размер штрафа, наложенного на Сукачёва, равняется сумме признанного им иска.

1901 год

10 октября прибыл в Иркутск итальянский посланник Рудже. Посетил музей, театр. Осматривал учреждения города.

1904 год

8 октября в 6 часов вечера на Пестеревской улице в своей конторе злоумышленником убит купец Кузьма Дмитриевич Отрыганьев.

Октябрь. Во многих учреждениях отменены вечерние занятия ввиду частых случаев разбоя, грабежа и ограблений.