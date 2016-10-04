+ добавить комментарий

Как Гарри Поттер вернул к чтению целое поколение

На круглом столе «Литературный герой современного ребёнка» подняли недетские вопросы

Писатели, учёные, представители системы образования и книготорговых сетей стали участниками круглого стола «Литературный герой современного ребёнка», организованного редакцией детского журнала «Сибирячок». Участники дискуссии пытались ответить на вопрос, что может вернуть интерес ребёнка к чтению, какой должна быть редакционная политика журнала, но разговор вышел за границы одной темы. Почему читающая семья сейчас на вес золота, появился ли за последние 40 лет хотя бы один стоящий российский литературный герой и за что родители и преподаватели благодарны Гарри Поттеру – в материале Елены ЛИСОВСКОЙ.

Проблемы с нехваткой качественных текстов, ограниченностью круга писателей актуальны и для детской периодики Автор фото: Николай БРИЛЬ

У детей формируется клиповое мышление

В нынешнем году иркутский «Сибирячок» отмечает своё 25-летие. Мальчика из кедровой шишки придумал писатель Марк Сергеев, нарисовал – Александр Муравьёв, бессменный главный художник журнала. «Сибирячок» выходит шесть раз в год тиражом 4 тыс. экземпляров. Нынешним летом журнал для детей от 6 до 12 лет получил знак отличия «Золотой фонд прессы – 2016» I степени и Почётный диплом Всероссийского конкурса «Маленький принц». Награждение состоялось в рамках делового форума «Качественная пресса России и перспективы её развития» в Москве.

По словам главного редактора «Сибирячка» Татьяны Тихоновой, студенты второго курса Иркутского педагогического колледжа опросили 107 детей, целевую аудиторию журнала, на предмет, любят ли дети читать. 88 человек сказали «да», 19 – «нет». Несмотря на то что отрицательно ответили только 18% опрошенных, писатель, член Союза писателей России Юрий Баранов считает, что современных детей вообще сложно заставить сесть за книгу.

– Как только ребёнок понял, что можно уткнуться в айфон, играть там и забыть обо всём вокруг, книги начинают интересовать его всё меньше и меньше. Ребёнку нужно объ­яснить, почему важно не только смотреть, но и читать. Ведь, придя из детского сада или школы, дети просто «утыкаются» в телевизор. Причём им важен не столько сюжет, сколько то, чтобы перед глазами что-то двигалось, оживал мир, придуманный кем-то. У детей формируется клиповое мышление. Более того, им зачастую сложно пересказать, что они увидели, – отметил Юрий Баранов.

«Выбрасывать жалко»

Эту мысль поддержала лучший воспитатель Иркутской области 2016 года Елена Ташлыкова, работающая воспитателем-логопедом в Урике: «Мы опросили воспитанников старшей группы и выяснили, что для них сейчас в приоритете мульт­фильмы. Они готовы смотреть мультики хоть каждый день, а читать им неинтересно». Любовь к книге у детей начинается со взрослых, считает директор областной библиотеки имени Марка Сергеева Яна Гавриш. «Сейчас родителями стало поколение девяностых, и нам несут в

библиотеку целые собрания сочинений – Дюма, Мопассана, которые принадлежали родителям, бабушкам. Говорят, нам выбрасывать жалко. Конечно, есть дети из читающих семей. А те, кто не читает, приходят к нам в интернет-медиа-центр, и за книгу они сядут, только если там очередь», – рассказала она.

За детей и их родителей заступилась креативный директор книготорговой группы «ПродалитЪ» Оксана Бабошко. «Мысль о том, что дети не читают, – это ошибка. Может, читают меньше и не то, что хотели бы взрослые, но они читают – хорошо и много. Есть дети, которые изучили всю детскую классику и переходят к взрослым полкам», – рассказала она. Для детей приобретают книги, которые рекомендуют к прочтению в школе, и произведения, которые родители читали в детстве. Дети делают самостоятельный выбор в пользу таких современных авторов, как Наталья Щерба, пишущая фэнтези для подростков. Но на первом месте – Гарри Поттер».

Упоминание имени юного волшебника вызвало среди участников круглого стола неоднозначную реакцию. Но и у него нашёлся защитник. «Моё поколение, выросшее в 1990-е годы, вообще не читало, это было опасно для жизни – могли побить, – поделился воспоминаниями преподаватель литературы педагогического института ИГУ Александр Бондарев. – А Гарри Поттер вернул к чтению целое поколение».

Прошло 40 лет, а героя всё нет

Основной проблемой современной российской детской литературы является отсутствие героя – масштабного, яркого, на которого хотелось бы равняться, уверен писатель Евгений Хохряков. «С 1974 года, со времён «Мальчика со шпагой», прошло более 40 лет, а героя нет. Есть мелкие, но такого, как Володя Дубинин (пионер-герой, участник Великой Отечественной войны. – Авт.), нет. Мы забыли, кто такие Мальчиш-Кибальчиш, Владимир Дубинин и другие. Они учили нас читать, учили быть добрыми, любить Родину», – отметил он. В итоге со­временные мальчики хотят быть похожими на человека-паука, а девочки – на принцессу.

Мнение об отсутствии прорывного героя поддержала кандидат филологических наук, преподаватель, член редакционной коллегии журнала «Сибирячок» Елена Горбунова. «Детская литература во все времена подчиняется определённому алгоритму: если в книге есть кто-то симпатичный детям, причём не обязательно положительный, с этим героем случается что-то плохое, а потом всё хорошо заканчивается, то в этой книге есть всё, чтобы понравиться ребёнку. Под таким соусом дети могут проглотить всё что угодно: продолжения «Волшебника Изумрудного города», продолжения «Буратино», «Буратино в Изумрудном городе» и так далее. Но мы понимаем: если человек не может придумать ни своего героя, ни своего пространства, ни своего интересного сюжета, то что это за литература?!»

Проблемы с нехваткой качественных текстов, ограниченностью круга писателей актуальны и для детской периодики. О них упомянула как Татьяна Тихонова, так и выпускающий редактор детского журнала «Колокольчик» (Якутия), которому в следующем году исполняется 30 лет, Мария Никитина: «Не хватает рассказов, сказок, которые были бы качественными, интересными. По сути мы печатаем одних и тех же. На этот круглый стол я приехала с предложением для местных авторов – печатайтесь у нас!»

Седьмое место в рейтинге самых читающих

«Современным мальчишкам нужен герой, на которого они могли бы равняться, – считает Елена Ташлыкова. – Нынешним детям трудно жить, важно, чтобы кто-то помог им адаптироваться в этом мире, найти ответы на вопросы. Они совершенно по-другому воспринимают жизнь и классические произведения тоже трактуют по-своему. Например, про «Сказку о рыбаке и рыбке» ребята сказали: «Ну и правильно, что старуха не уважала старика: 30 лет и три года прожили и ничего не нажили – ни квартиры, ни машины, ни дачи». Поэтому надо спрашивать именно детей, какой герой им нужен». Елена Горбунова отметила, что трактуют по-своему дети и «Золушку»: «Девушка понравилась принцу не потому, что она была такой трудолюбивой и прилежной, а после того, как над ней поколдовала фея и обеспечила её всем необходимым: каретой, платьем, причёской, макияжем и хрустальными туфельками».

Юрий Баранов считает, что многие современные авторы не учитывают специфику нового поколения: «Если дети раньше в основном говорили «Почему?»: «Почему тает лёд?», «Почему солнце жёлтое?» – то сейчас они всё чаще спрашивают «Зачем?»: «Зачем я должен ходить в школу?», «Зачем я должен так долго учиться?». Это изменение формы общения с миром и познания его остаётся часто незамеченным – ни родителями, ни учителями. Следовательно, в конечном продукте мы должны учитывать и эту особенность».

Кроме того, прозвучало мнение о том, что герой должен быть близок и понятен не только детям, но и их родителям, чтобы связывать их между собой. Что касается самого Сибирячка, что он, по словам участников круглого стола, является героем-проводником ребёнка к знаниям, помощником, таким и должен оставаться. Его знают и помнят родители и доверяют ему в вопросах воспитания и образования ребёнка.

После завершения круглого стола каждый участник сам определит, как воспользуется полученной информацией, отметила Татьяна Тихонова. Редакция «Сибирячка» учтёт мнения участников при формировании редакционной политики журнала на 2017 год. В любом случае, эта тема – как сделать так, чтобы начали читать не только дети, но и их родители – должна получить развитие на более высоком уровне. Некогда самая читающая страна в мире, сейчас Россия находится в этом рейтинге только на седьмом месте. В среднем в сутки за книгой граждане нашей страны проводят девять минут. Три первых места в рейтинге достались Индии, Таиланду и Китаю.