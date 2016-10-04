Цифры

14 655 миллионов рублей

составляет доходная часть бюджета Иркутска в 2016 году. По расходам – 15 745 млн. Дефицит – 1090 млн рублей.

На очередном заседании Думы Иркутска принято решение об увеличении доходной части бюджета города на 5 млн рублей, расходной – на 7,5 млн.

Как сообщила заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска Альфия Валиулина, за счёт увеличения бюджета, а также за счёт полученной экономии и перераспределения бюджетных ассигнований дополнительно направлено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений социальной сферы более 14 миллионов рублей. В основном данные средства будут израсходованы на проведение ремонтных работ. Около пяти миллионов рублей направлено на бесплатное обеспечение детей в возрасте до двух лет отдельными видами молочных продуктов детского питания. Более трёх с половиной миллионов рублей дополнительно предусмотрели на предоставление единовременной денежной выплаты медицинским работникам, имеющим трудовой стаж менее трёх лет.

Также предусмотрены средства на проектирование автомобильной дороги в микрорайоне Славный и на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребёнка.

50 процентов

составляет объём выполненных работ по строительству школы в жилом комплексе «Эволюция» в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска на 1275 мест.

По информации начальника МКУ «УКС Иркутска» Ильи Кручинина, сегодня завершаются общестроительные работы по возведению каркаса здания, стен, ведётся прокладка внутриплощадочных инженерных сетей, продолжается работа по прокладке электросетей. Параллельно ведётся планировка участка и благоустройство территории, обустройство стадиона. Работы осуществляются в соответствии с графиком, срок сдачи объекта запланирован на конец декабря текущего года. На строительстве ежедневно задействовано около 350 рабочих.

Напомним, что проект школы в ЖК «Эволюция» вошёл в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России. Его реализация осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов. Общая стоимость с учётом проектных работ, комплектации и технологических присоединений составляет около 900 млн рублей. Строительство объекта началось в июне текущего года.