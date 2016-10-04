+ добавить комментарий

Сложили полномочия

«Байкал-Энергия» не смогла выйти во второй этап Кубка России

Автор: Ника Песчинская

Иркутская «Байкал-Энергия» вылетела из розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом, проиграв на первом кубковом этапе три встречи из пяти. Чтобы попасть в полуфинал Кубка страны, иркутянам требовалось занять место не ниже второго. В итоге заняли четвёртое из шести команд.

«Я ни в коем случае не обвиняю ребят. Где-то произошла ошибка в подготовке», – говорит Евгений Ерахтин

В числе основных соперников в восточной группе были чемпион России красноярский «Енисей» и бронзовый призёр хабаровский «СКА-Нефтяник», особо злой на иркутян – и за отнятый год назад Кубок России, и за полуфинал, лишивший хабаровчан возможности сыграть в финале.

В стартовом матче 25 сентября иркутяне переиграли новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 6:2. Затем поражение от «Енисея» – 26 сентября иркутяне уступили, 3:5. А на следующий день произошла катастрофа. Со счётом 12:2 хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у «Байкал-Энергии», вдоволь поизмывавшись над действующими обладателями Кубка страны.

Да, говорят, что титул гораздо проще завоевать, чем удержать. И «Байкал-Энергия», обладатель Кубка России – 2015, является раздражителем для всех. Да, ещё летом было озвучено: руководство клуба в этом сезоне не будет ставить перед командой таких уж глобальных задач на Кубок России. Пусть лучше «Байкал-Энергия» постарается сыграть как можно успешнее на международном уровне, и с учётом этого пик формы должен прийтись именно на Кубок мира. Евгений Ерахтин, главный тренер «Байкал-Энергии», взял всю ответственность на себя:

– Я ни в коем случае не обвиняю ребят. Где-то произошла ошибка в подготовке. Будем думать, искать способы вывести хоккеистов на более качественный уровень.

Окончательно убило все шансы на выход во вторую часть поражение от «Кузбасса», которого никто особо в расчёт не брал. 29 сентября со счётом 8:7 в упорнейшей борьбе подопечные Николая Кадакина переиграли иркутян. Но это поражение уже ничего особо не изменило. И вряд ли утешением стала победа в заключительном матче, который уже ничего для нас не решал – 30 сентября «Байкал-Энергия» со счётом 7:2 переиграла «Уральский трубник».

Во второй этап проходят «Енисей» и «СКА-Нефтяник». А иркутяне готовятся к Кубку мира. Первая игра в Швеции предстоит бело-синим 13 октября.