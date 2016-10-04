+ добавить комментарий

Шесть дней в плену

Житель Усть-Илимска почти неделю был прикован к батарее в собственной квартире

Автор: Берт Корк

Трагикомический случай на днях раскрыли оперативники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский». В результате их оперативных действий удалось не только освободить человека, но и задержать подозреваемого. Но это их действия были оперативными – сам потерпевший провёл в ситуации, называемой в УК РФ «незаконное лишение свободы», шесть долгих суток, сопровождаемых унижениями и побоями.

Назойливый полтергейст завёлся в начале прошлой недели в одном из многоквартирных домов Усть-Илимска. Он упрямо барабанил по батареям и время от времени что-то невразумительно вопил. В течение рабочей недели, видимо, спасаясь от шума на работе, жители дома это ещё как-то терпели, но к выходным, когда все сидели в уюте благоустроенных квартир и наслаждались вечерними ток-шоу по телевизору, это стало невыносимо.

Преодолевая естественный испуг, жители дома стали выяснять источник звука и скоро локализовали его в одной из квартир. На звонки никто не отвечал, но из глубины жилья слышались подозрительные шорохи и стоны. Тогда они набрали телефон доверия полиции и сообщили о факте обнаружения паранормальной активности.

Оперативники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» действовали быстро и решительно. Прибыв в воскресенье вечером к дверям подозрительной жилплощади, они попытались вступить с барабашкой в вербальный контакт. Это было затруднено естественным препятствием в виде двери. Препятствие было решено устранить при помощи слесаря из ЖЭКа. Препятствие было устранено, и сотрудники полиции, прикрывая друг другу спины от неизвестной опасности, ворвались в квартиру.

Каково же было их удивление, когда на кухне они обнаружили измождённого, полуголого, отчаявшегося и потерявшего веру в человечество мужчину. Как выяснилось впоследствии, 29-летнего и неоднократно судимого. Он был прикован наручниками к батарее, и единственное, что его радовало в этой жизни, – до сих пор не включили отопление. Сквозь слёзы облегчения и голодную икоту он рассказал, что в это бедственное положение его поставил один из его знакомых, также неоднократно судимый.

Неделю назад он пришёл к нему в гости и рассказал сказку – «была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная». Конкретнее, он в процессе дружеской посиделки предложил будущего потерпевшего переписать на него квартиру. Когда мужчина отказался сделать этот подарок другу, он немедленно стал потерпевшим настоящим – агрессор приковал его к батарее, забрал паспорт, неделю мучил голодом и время от времени избивал.

Дав феномену естественно-научное объяснение и успокоив соседей, оперативные сотрудники продолжили действовать быстро и решительно. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики вскоре установили местонахождение подозреваемого и совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали его.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в настоящее время 33-летний местный житель помещён в спецприёмник. Собранные полицией материалы послужили основанием для возбуждения Следственным комитетом России по Иркутской области уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное лишение свободы). Жители дома из мракобесия вернулись в атеизм.