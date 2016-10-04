Донцову Глебу (2,6 года) срочно требуется помощь!

Диагноз: прогрессирующая миопатия Дюшенна (мышечная дистрофия). Требуется курсовое лечение, оно поможет Глебу замедлить развитие заболевания.

Глеб с рождения отставал в развитии: не держал голову, был слабый сосательный рефлекс, ручки почти не двигались. Прошли курс лечения, и сын начал лучше есть, у него окрепли ручки. В полтора года у Глеба заподозрили миопатию Дюшенна. При этом заболевании происходит атрофия мышц. Генетический анализ подтвердил страшный диагноз. Глеб смышлёный мальчик, уже говорит первые слова, всё понимает. Но ходить сам не может. Я узнала про Институт медицинских технологий (г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 3, корпус 2, тел.: (495) 742-44-98, (495) 646-04-37), обратилась туда, нам готовы помочь. Но оплатить лечение мы не можем. Необходима финансовая помощь. Четыре курса терапии в ИМТе в Москве уже прошли, есть улучшения. Удалось снизить тонус мышц, улучшить опору на ноги, сын окреп физически, научился стоять у опоры, сам слезает с дивана, ходит, держась за руку взрослого, но сам так и не ходит. Лечение даёт хорошую динамику, и останавливать его нельзя. Глебу необходима финансовая помощь для дальнейшего лечения, пятый курс будет в ноябре 2016 года. Помогите, пожалуйста.

Просим откликнуться всех неравнодушных!

Карта Сбербанка № 4276818010571168 (привязана к мобильному банку 8-950-136-45-09, Донцова Анна Сергеевна, мама Глеба), счёт Сбербанка: 40817810518350133818, тел. 8-950-136-45-09, Анна (мама Глеба).

Давайте творить добро! Мы – его единственная надежда!