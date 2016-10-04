Выставка «Неугасаемый очаг» откроется в Иркутском областном краеведческом музее

Автор: ИА «Сибирские новости»

Фотовыставка «Унтаршагуй гуламта» («Неугасаемый очаг»), посвящённая 25-летию образования Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры», откроется 5 октября в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

На выставке будет представлено свыше 50 работ – это снимки известных людей, значимых культурных событий и международных фестивалей из 25-летней истории Центра бурятской культуры. На фотографиях также запечатлены спорт, мода, культура и традиции бурят Прибайкалья, а также уникальные сакральные пейзажи. В экспозиции представлена и материальная культура этноса: традиционное жилище и предметы быта, утварь, национальные костюмы. Особое внимание на выставке уделено духовному миру бурят – посетители увидят маскоиды-онгоны известного художника-конструктора Анжелики Алсаткиной. Скульптура дедушки-шамана и инсталляция Сагаан Убгэн (Белый старец) гармонично дополнят экспозицию фотовыставки.

Организаторами выставки являются министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной краеведческий музей, ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», ИООО «Центр бурятской культуры».

Экспозиция будет работать с 5 по 27 октября.