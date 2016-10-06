+ добавить комментарий

«Окончательного варианта пока не нашли»

Председатель регионального правительства предлагает муниципалитетам и перевозчикам оплачивать сверхлимитные поездки льготников

Автор: Мария Калмыкова

Несмотря на многочисленные жалобы населения, постановление правительства Иркутской области, ограничивающее бесплатный проезд льготных категорий граждан 30 поездками, не будет отменено. Система проездных талонов, которая создаёт огромные очереди в пунктах продажи билетов, будет действовать ещё минимум полгода. Об этом 5 октября на пресс-конференции заявил председатель регионального правительства Александр Битаров.

Встречу со СМИ Битаров начал с того, что пресс-конференция - это его личная инициатива. Он уверен, что общественный резонанс, вызванный введением нового постановления, - результат неосведомлённости граждан.

Александр Битаров пояснил, что правительству пришлось урезать количество поездок лишь потому, что ежемесячно областные власти получают не соответствующий реальности отчёт транспортных предприятий.

- Льготники - это пенсионеры или инвалиды, то есть люди, которые ограничены в передвижении. Им не нужно ежедневно добираться до работы. Даже если бы они каждый день куда-то ездили, то совершали бы не больше 40–60 поездок в месяц, - считает Битаров, - Я запросил данные и узнал, что многие льготники совершают от 100 до 200 поездок ежемесячно. Мы провели проверки и выяснили, что отдельные люди не пользовались своими льготными билетами, хотя в реестрах оператора УЭК они значились. Если это «приписка» данных, то она является хищением средств из областного бюджета.

По мнению председателя правительства, оправдывает введённое изменение то, что область переживает не лучшие времена.

- Бюджет довольно тяжёлый. Несмотря на то что доходная часть в этом году растёт, проблем много, средств не хватает. Позволять структурам получать незаработанные деньги правительство не может, - заявил Битаров.

Однако он знает, кто, по его соображениям, сможет оплачивать безлимитные поездки льготников.

- Мэры Иркутска, Ангарска, Братска вместе с городскими Думами обратились к губернатору с просьбой пересмотреть решение и увеличить количество поездок. Если главы и депутаты этих городов так переживают из-за данной темы, я бы попросил их принять решение на своём уровне и поездки, превышающие 30, оплатить из своих бюджетов, - нашёлся Александр Битаров. - Тогда руководители муниципалитетов возьмут под контроль перевозчиков, которые, на мой взгляд, очень сильно злоупотребляют и играют на чувствах людей: агитируют советы ветеранов и пенсионеров писать жалобы. На сегодняшний день государственный долг у областного бюджета больше, чем у Иркутска и Ангарска. Нам предлагают наращивать госдолг и оплачивать сомнительные поездки. Поддерживать незаконный бизнес правительство не будет.

Битаров утверждает, что, помимо муниципалитетов, «спонсировать» региональных и федеральных льготников могут транспортные предприятия.

- Автобусы, троллейбусы и трамваи ходят в любом случае. Сердобольные перевозчики могут провозить людей, которые совершают больше 30 поездок, бесплатно, - заявил Александр Битаров.

Насчёт очередей, в которых льготники вынуждены стоять, чтобы получить заветные 30 талончиков, председатель регионального правительства ничего конкретного не сказал.

- Откровенно признаюсь, мы пока не нашли окончательного варианта, как должен работать механизм подсчёта поездок. Этот вопрос рассматривается ежедневно, есть поручение минсоцразвития и министерству ЖКХ, - заявил Александр Битаров. - Я сторонник электронной системы. Но пока ключ находится в руках перевозчиков, оплачивать её по всем поданным реестрам категорически нельзя. Не знаю, сколько нам потребуется времени: полгода или год, но мы всё равно наведём порядок. Не было ни одного месяца в течение прошлого года, чтобы мне не приходилось лично рассматривать этот вопрос.