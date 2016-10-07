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Сибирский энергетик: 07 октября 2016

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Тепло на свой страх и риск

Лидия Барахоева

Отопительный сезон в Иркутске стартовал, однако далеко не весь жилой фонд готов к предстоящим холодам. Критическая ситуация в домах, которые обслуживает ООО УК «Приморский». По данным ООО «Иркутскэнергосбыт», акт приёмки с пометкой «готов» имеет только один дом.

Тепло по заявкам жителей подано во все дома Иркутска к 5 октября. Однако далеко не все индивидуальные тепловые узлы (ИТП) зданий приведены в порядок. Критическая ситуация и практические нулевые показатели у  компании «Приморский». 

Как рассказал директор Иркутской энергосбытовой компании Алексей Хвостов, из 198 индивидуальных тепловых пунктов «Приморского» акты приёмки с пометкой «готов» имеет только один дом. Самые распространённые замечания инспекторов «Иркутскэнергосбыта»: отсутствие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе, приборов КИП, теплоизоляции, отсутствие промывки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения.

С такими замечаниями, на свой страх и риск, управляющая компания запустила тепло в квартиры. В итоге жители жалуются на несбалансированность температур в подъездах и даже в комнатах в пределах одной квартиры. Но это самые малые неудобства, с которыми могут столкнуться жители домов с не­исправными ИТП. Дело в том, что при эксплуатации неотрегулированных ИТП повышаются риски аварийных ситуаций. В сильные морозы, когда параметры теплоносителя изменятся, неподготовленная инфраструктура дома может не выдержать повышенной нагрузки.

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Отопительный сезон в Иркутске стартовал, однако далеко не весь жилой фонд готов к предстоящим холодам. Критическая ситуация в домах, которые обслуживает ООО УК «Приморский». По данным ООО «Иркутскэнергосбыт», акт приёмки с пометкой «готов» имеет только один дом...

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