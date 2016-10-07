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Сибирский энергетик: 07 октября 2016

Общество

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Собственная ответственность за капремонт

Автор: Елена ПОСТНОВА

Муниципалитетам нужна финансовая поддержка области, чтобы взять на себя функции технического заказчика по капитальному ремонту многоквартирных домов. В противном случае города не смогут воспользоваться правом, которое им предоставил принятый летом областной закон. Сегодня административная и финансовая возможность, чтобы самим отслеживать работы по капремонту, имеется только у Свирска.

Жители области всё активнее оплачивают взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Однако специально созданный региональный Фонд капремонта не успевает направлять все собранные средства на проведение работ. Например, в Братске, где сегодня один из самых высоких показателей собираемости – 86,69%, на ремонт направлено чуть больше трети всех аккумулированных денег. По данным председателя городской Думы Ларисы Павловой, из 524 млн рублей ремонт проведён только на 180 млн. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах и районах области.

В Фонде капремонта неоднократно объясняли причину такого положения дел: у регионального оператора попросту не хватает сотрудников. Эмпирическим путём выяснено: на реализацию программы в 10–15 млн рублей требуется один специалист фонда. Но финансирование фонда на сегодняшний момент таково, что нет возможности нанять необходимое количество сотрудников. Этим летом власти региона, кажется, нашли реальное решение проблемы. Муниципалитетам предложили брать на себя функции технического заказчика капремонта и таким образом снять часть нагрузки с регионального оператора.

По сути, местным администрациям предложили самостоятельно оценивать объёмы работ, находить подрядные организации, контролировать качество ремонта. Соответствующий закон в Законодательном Собрании обсуждался в течение года, в конечном виде его приняли 30 июня. Однако сегодня стало понятно: далеко не все муниципалитеты обладают финансовым и административным ресурсом, чтобы становиться техническими заказчиками. 

На прошлой неделе директор регионального Фонда капремонта Денис Быков обратился к депутатам Думы Братска с просьбой, чтобы муниципалитет выступил с инициативой взять на себя функции технического заказчика работ по капитальному ремонту. По его данным, с 2017 года такие функции готов взять Свирск, с 2018 года – Иркутск, скорее всего, Ангарский городской округ тоже проявит инициативу.  «Братск не потянет финансово», – категорически заявила председатель Думы Лариса Павлова и пояснила, что вместе с передачей функций власти Иркутской области не выделяют дополнительного финансирования из регионального бюджета на создание в муниципалитетах мини-фондов. 

В Свирске «Сибирскому энергетику» подтвердили готовность и желание выступать техническим заказчиком в капремонте. По словам мэра Свирска Владимира Орноева, для местной администрации эти полномочия не являются чем-то необычным. Надо отметить, город – передовик в проведении капитального ремонта жилых зданий ещё с 2008 года. Сначала в Свирске успешно реализовывались проекты по 185-ФЗ. Согласно ему жители оплачивали от 5 до 15% стоимости работ. Остальное финансировалось из бюджетов трёх уровней: муниципального, областного и федерального в лице Фонда содействия развитию ЖКХ.

По словам Владимира Орноева, тогда Свирск смог справиться с большей частью самых сложных и финансовоёмких работ – заменой кровель, ремонтом конструктивных элементов, инженерных сетей. Новый подход к проведению ремонта домов  – с помощью областной структуры, только за счёт средств собственников – администрацию Свирска не устраивает. Именно поэтому мэрия с самого начала обсуждения возможности передачи полномочий технического заказчика муниципалитетам выступала «за». 

По словам Орноева, сейчас имеются большие претензии к тому, как Фонд капремонта составляет дефектные ведомости и сметы работ. «Не учитываются индивидуальные проблемы домов. В итоге с ними жители идут к мэру. Не в Фонд капитального ремонта – он далеко и кажется недоступным. Например, в домах, где имеются техподполья (как правило, это хрущёвки, в которых отсутствуют подвалы и крупные элеваторные узлы. – Авт.), слабое место – силовой вводной кабель. Но капремонт не предусматривает его замену. В итоге дом стоит как на пороховой бочке», – рассказал Владимир Орноев.

В администрации Свирска существует структура, которая может выступать техническим заказчиком капремонта домов, что позволит подходить к составлению перечня работ на каждом доме индивидуально, более качественно составлять сметы. У департамента единого заказчика имеются соответствующие допуски СРО, опытные сотрудники. Таким образом, у мэрии нет необходимости создавать дополнительное ведомство, чтобы выполнять обязанности мини-фонда. В дополнительном финансовом вливании из областного бюджета Свирск не нуждается.

Подобные департаменты единого заказчика (в различных муниципалитетах названия структурных подразделений были разные) раньше были и в других городах. Однако лицензии СРО вовремя не были продлены, поэтому теперь, чтобы выполнять обязанности Фонда капремонта, местным администрациям необходимы дополнительные ресурсы – административные и финансовые. В Ангарске, который, по предварительной информации, намерен взять функции техзаказчика через полтора года, подобного отдела в мэрии нет. Проще в этом плане Иркутску. Бюджет города несопоставим с казной других муниципалитетов –  в разы больше. Что позволяет нанимать дополнительных сотрудников для новых задач.

Упускать возможность и оставлять судьбу капремонтов домов полностью в руках регионального оператора, считает Владимир Орноев, безответственно и безрассудно. «Мы не хотим идти по пути, который нам навязывает Фонд капремонта. У регоператора формальный подход к составлению списка работ на доме. Учитывается не его реальное состояние, а год строительста, тип материала, из которого выполнены здания. Мы же видим и слышим проблемы жителей. В конце концов, мы сами, наши родственники  и друзья проживают в этих домах», – подчеркнул Владимир Орноев.

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