Байкал наполовину полон

Автор: Георгий Борисов

На смену сухой и жаркой погоде, стоявшей в Восточной Сибири первые два месяца лета, пришли дожди в августе и сентябре. Благодаря им Байкал наполнился до 456,5 м в Тихоокеанской системе высот. Это больше, чем было год назад, но всё равно недостаточно для того, чтобы озеро «уложилось» в заданные правительством России границы. Их действие, впрочем, приостановлено на два года, чтобы маловодье, говоря языком чиновников, не вышло за рамки правового поля.

Год назад (точнее, 13 месяцев и 3 дня назад) в «Сибирском энергетике» вышла статья под заголовком «Байкал наполовину пуст». Тогда мы писали о том, что уровень озера вследствие рекордного маловодья, равное которому до того было лишь раз за 115 лет наблюдений, накануне осенне-зимнего максимума энергетических нагрузок достиг 456,29 м в Тихоокеанской системе высот (ТО). Даже при максимально возможном ограничении сбросных расходов Иркутской ГЭС в 1300 кубометров в секунду (меньше нельзя, иначе остановятся водозаборы в городах и посёлках ниже по течению Ангары, лишь зимой ледовая обстановка на какое-то время позволяет установить попуски в 1250 кубов ежесекундно) это привело к тому, что вода в Байкале опустилась ниже отметки, которую правительство России установило в качестве минимально допустимой при хозяйственной деятельности на его берегах – 456,0 м ТО. Сбылся обнародованный позднее прогноз Сибирского филиала ФГУНПП «Росгеолфонд» – к концу апреля 2016 года, когда началось постепенное наполнение водоёма, его уровень составлял 455,71 м ТО.

Следующие три месяца показали: маловодье, пусть и не столь экстремальное, как год назад, продолжается. В мае уровень Байкала поднялся на 8 см, в июне – на 22 см, в июле – на 15 см. Ситуацию изменили дожди, пришедшие в Восточную Сибирь в начале последнего месяца лета. По данным Гидрометцентра России, за три дня непрекращающегося ливня с 9 по 11 августа только в Иркутске выпало 74 мм осадков – 84% нормы. На юге Приангарья их количество составило 96 мм. В Бурятии 10 августа выпало 50–90 мм осадков, что, в зависимости от местности, составляет 30–80% от их обычной суммы за месяц. При этом в Улан-Удэ, Бабушкине и Танхое выпала месячная норма. Дожди шли и в Забайкальском крае. В Иркутской области в общем за август выпало 150% месячной нормы осадков. Начало сентября тоже оказалось дождливым – от сильных паводков прежде всего пострадало Приморье, но досталось и тем регионам Восточной Сибири, на которые приходится водосборный бассейн Байкала. В Лимнологическом институте СО РАН отмечают: если в июне воду в озеро «подбросили» северные реки вроде Верхней Ангары и Тыи, то за его наполнение в августе и сентябре ответственны дожди на юге. Они прошли в том числе над Селенгой, дающей около половины поступающей в Байкал воды.

Согласно данным Гидрометеоцентра, фактический приток в Байкал в августе составил около 4100 кубометров в секунду. В сентябре он снизился до 2400 кубов ежесекундно. При этом сбросные расходы Иркутской ГЭС, для которой озеро является основой водохранилища (70 км Ангары по сравнению с ним ничтожно малы), были ограничены 1300 кубометрами в секунду. По распоряжению Енисейского бассейнового водного управления их увеличивали до 1450 кубометров в секунду на 12 часов 25 сентября и на то же время с половины пятого вечера 26 сентября до половины пятого утра 27 сентября. Кроме того, с половины десятого вечера 25 сентября до половины пятого 26 сентября попуски возрастали до 1600 кубов ежесекундно. Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасное плавание пассажирских «Метеоров» и буксиров ОТА-806 ниже по течению Ангары. С той же целью сбросные расходы Иркутской ГЭС на какое-то время меняли и летом, но в целом они оставались минимальными. Навигация на Ангаре, между тем, ещё в прошлом году проходила на критических глубинах, а Восточно-Сибирское речное пароходство было вынуждено заменить маршрут «Братск – Иркутск – Братск», по которому ходят суда на подводных крыльях, на «Братск – Балаганск – Братск».

Шутка про оптимиста и пессимиста, смотрящих на один и тот же стакан, актуальна и осенью 2016 года. Как сообщает Федеральное агентство водных ресурсов, к 26 сентября уровень Байкала достиг 456,5 м ТО – середины между теми отметками, которые были заданы Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 года «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2016-2017 годах». Это на 21 см выше прошлогоднего показателя, но здесь нет особого повода для оптимизма. Во-первых, вода потихоньку начала спадать – по данным Енисейского бассейнового водного управления, 5 октября уровень Байкала составил 456,47 м ТО. Во-вторых, даже с учётом ограничения сбросных расходов Иркутской ГЭС озеро вряд ли удержится в заданных правительством рамках: по итогам прошлого осенне-зимнего периода, когда станция точно так же пропускала 1300 кубометров воды в секунду, оно потеряло 58 см. Российское правительство, в свою очередь, так и не приняло новое постановление о предельно допустимых минимальных и максимальных уровнях Байкала, проект которого был выставлен на общественное обсуждение в феврале. Согласно документу, в годы со средней водностью сохранялась действующая метровая «призма» регулирования, тогда как в случае экстремального маловодья она могла быть расширена до 455,54 м ТО, а при паводке редкой повторяемости – до 457,85 м ТО. Вместо этого действие существующего постановления приостановлено до 1 января 2018 года.