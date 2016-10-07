Субботник в Парковом

Автор: Соб. инф.

28 сентября коллектив АО «СибирьЭнергоТрейд» провёл очередной субботник в жилом районе Парковый. Расположенный в живописном месте на берегу залива Ангары район встретил команду «СибирьЭнергоТрейда» пасмурным небом и холодным ветром. Но, несмотря на непогоду, придомовая территория загородных коттеджей и многоквартирных домов была очищена от разного рода мусора.

В этот день было собрано около 30 мешков с мусором, скошена отросшая за лето трава. Всё это важно было успеть сделать до первого снега, и теперь дворы Паркового готовы к встрече зимы.

В АО «СибирьЭнергоТрейд» надеются, что данная акция станет хорошим примером и мотиватором для собственников квартир и домов в этом районе и они поддержат инициативу, очистив к зиме дворы своих домов от строительного мусора и строительных материалов. В самой же компании акция уже стала традиционной.