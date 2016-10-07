Лабиринт льгот

Автор: Татьяна Артамонова

В редакцию газеты «Сибирский энергетик» обратилась читательница из Зимы. «Моей маме Анне Михайловне 82 года. Несмотря на преклонный возраст, она отдельно проживает в квартире. Двушка площадью 42 квадратных метра полностью в её собственности. Слышала, что принят закон, по которому люди старше 80 лет освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт. Однако платёжки от Фонда капремонта продолжают приходить. Стоит ли их оплачивать? И каким образом оформить льготу?»

Кто получит

В Иркутской области действительно принят региональный закон о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста на оплату взносов капитального ремонта. Он касается собственников старше 70 лет. Старики, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на «скидку 50%», старше 80 лет – на 100%. Попадают под закон не только одиноко проживающие пенсионеры. Такие же льготы получают пожилые люди, проживающие с неработающими пенсионерами (женщинами старше 55 лет и мужчинами старше 60 лет). Таким образом, Анна Михайловна может рассчитывать на соцподдержку для оплаты взносов в размере 100%.

Однако 100% – это не вся сумма, которая стоит в платёжке в графе «Итого к оплате». Льгота предоставляется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. Согласно этой соцнорме одинокому пенсионеру положена квартира площадью 33 кв. метра. Только за эти квадраты он и получит компенсацию, даже если проживает один в двушке. На семью из двух пенсионеров положено 42 кв. метра (по 21 квадрату на каждого). Соответственно, семидесятилетние пенсионеры, проживающие вместе, например, в трёшке, получат 50% скидки только на 42 квадрата. А Анна Михайловна –100-процентную льготу только на 33 квадрата от своей двушки.

При расчёте льготы важно не упустить условие про то, с кем может проживать пенсионер. Если в квартире будет прописан молодой человек, пенсионеру откажут в 100% скидке. Даже 90-летнему долгожителю, проживающему в однокомнатной квартире площадью 33 квадрата. То же самое касается стариков, которые владеют не всей квартирой, а лишь долей в ней.

Как пояснили в областном министерстве социального развития, мера социальной поддержки носит компенсационный характер. Чтобы получить льготу, необходимо оплатить взнос. Так что старики, которые копят долги, рассчитывая на скидку 100%, поступают неправильно. Компенсации не будет, пока за квартирой числится задолженность. Если пожилой человек получает пенсию на банковскую карточку, компенсация вернётся на его личный счёт. Если пенсию приносит почтальон, компенсацию можно получить «живыми деньгами».

Как посчитать

Хотя региональный закон принят 30 июня, пожилые люди могут рассчитывать на перерасчёт с начала года. Это условие распространяется только на тех, кто ранее не получал льготу на капремонт. А для граждан, которые пользовались льготами на капремонт, предусмотренными другими правовыми актами, закон действует с момента обращения граждан.

Напомним, взнос на капитальный ремонт включён в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги в доме. Поэтому на него распространяется ряд льгот на ЖКУ. Компенсацию за взносы на капремонт с 2014 года получают ветераны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и члены их семей, инвалиды боевых действий, жители региона, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов, ветераны боевых действий.

Помимо этого отдельные категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, и члены их семей, граждане из подразделений особого риска, а также семьи, потерявшие кормильца в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, семьи умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой. Кроме того, жители Приангарья, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев либо награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий.

Таким образом, если мама нашей читательницы ранее получала льготу на капремонт, перерасчёт она получит только с того момента, как обратится с соответствующим заявлением в министерство.

Как оформить

Сегодня заявление и документы на предоставление компенсации могут быть поданы лично в межрайонные управления министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за приём документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения.

Документы можно отправить по почте. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом. Кроме того, подать документы можно в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Не стоит нести документы в многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы». Пока не принят административный регламент, не заключено соглашение с МФЦ, взносами на капремонт центры не занимаются.

Для предоставления компенсации необходимы следующие документы:

* паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

* документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя гражданина;

* трудовая книжка гражданина;

* справка о составе семьи гражданина;

* решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

* документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое помещение.