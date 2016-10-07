Грандиозная свалка истории

Автор: Елена Постнова

Два огромных деревянных корабля гордо развевают свои паруса. На палубах десятки рыцарей ордена Горгульего креста во всеоружии ждут, когда из-за горизонта появится их давний враг на легендарной пиратской «Чёрной жемчужине». А рядом защитники крепости плечом к плечу стоят на сторожевых башнях. Им есть за что биться: за ними настоящий средневековый городок. Внутри крепости – десятки латников во главе со всадником на коне-тяжеловесе, могучий таран и гигантский арбалет. Вся это средневековая военная мощь собрана для одного – охраны единственного в мире музея на мусорном полигоне.

Полигон военных действий

Мусор может удивлять. Обычное место захоронения бытовых отходов может быть парком развлечений. Городская свалка может стать местом паломничества туристов из Китая, Германии, Франции. Все эти сомнительные заключения каждый день подтверждает иркутский полигон ТБО, который находится на пятом километре Александровского тракта. Стоит только свернуть с трассы в сторону полигона, становится понятно, что тебя ждёт нечто необычное. Простые дорожные знаки об ограничении скорости закреплены не на шестах, а на фигурах из старых автомобильных шин. Руки, ноги, тело – колёса, а вместо лица – дорожный знак. Впрочем, предупреждения здесь явно лишние. Подъезжая к полигону, тормозишь невольно: посреди леса вдруг вырастают декорации к фильму о средневековье.

Припарковав машину прямо перед трёхметровой стеной из заострённых брёвен, мы около получаса не решались зайти на территорию самого полигона. Нарезали круги вокруг могучих кораблей, задирали головы, чтобы рассмотреть декоративные детали на башнях. Всё это время четырнадцать железных рыцарей, разинув рты в беззвучном, но оттого не менее устрашающем крике, следили за каждым нашим движением со сторожевых башен. А десятки воинов на палубах контролировали горизонт.

Из ворот навстречу к нам вышли две женщины с восторженным мальчишкой лет десяти.

– Как там внутри? Есть на что посмотреть?

– Это нечто! Даже слов нет, чтобы описать всё. Внук ни на один музей так раньше не реагировал. Вход свободный, так что идите, сами убедитесь, – советуют нам женщины.

За стеной спрятался настоящий средневековый городок. Здесь громадные дома из кругляка, колодец с тяжеленным деревянным ведром. Рядом осадное оружие размером с КамАЗ – арбалет и таран. И несколько десятков латников во главе со всадником на железном коне. В этой обстановке пришельцами c другой планеты смотрятся снующие туда-сюда мусоровозы, голос из громкоговорителя на контрольных весах, желающий уезжающим доброго пути. Чуть дальше, справа от контрольно-пропускного пункта, замечаем огромного робота высотой больше трёх метров. Как оказалось, его фигура здесь неслучайна: трансформер охраняет сокровищницу полигона – его музей. Работники называют робота «боевой машиной будущего «Ходун» и шутят, что подобные стоят на вооружении в Японии.

– Не стесняйтесь, проходите, смотрите, – приглашает нас один из работников. Мужчина из скромности просит не называть его имя в газете. – Мы тут все вместе над этим музеем трудимся. Нечестно будет одного назвать, а о других промолчать. Укажите только, что большинство из одной деревни Апхульта Аларского района.

Все постройки – дома, забор, башни, осадное оружие, корабли – тоже сделаны из выброшенных материалов Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Музей оформлен незатейливо. Вдоль стены закреплены самодельные стеллажи и полки. На них в условном порядке расставлены, разложены сотни экспонатов. Вот чугунный котёл с гравировкой «1817 год», вот батарея старинных утюгов, есть даже угольные, рядом на стене кандалы, мотыги... На стенах тут и там висят картины, есть даже с подписями художников. Через перегородку зал с более современными экспонатами. Радиолы, телевизоры начала 1960-х годов, патефоны и музыкальные проигрыватели, выставка пластинок, проводных телефонов, советских игрушек, ветряные колокольчики.... Чтобы перечислить все экспонаты, пожалуй, потребуется занять всю газетную полосу.

– Посетители насмотрятся, вдруг начинают вспоминать, как выкинули подобную вещь, даже в голову не пришло, что её можно отмыть, почистить и поставить дома красиво. Каждый второй просит что-нибудь на память из музея. Даже предлагают выкупить. За этим котелком несколько раз приходил старый еврей-антиквар, чего только не сулил за него! – со смехом рассказывает наш провожатый.

– Когда вы успеваете всем этим заниматься – создавать фигуры рыцарей, строить здания для антуража, разбирать экспонаты? – недоумеваем мы.

– Так после работы. Часок-два-три можно и позаниматься делом, если оно нравится. Вот кто-то в компьютерные игрушки играет, а у нас такое хобби.

Вторая жизнь мусора

Несколько десятков латников во главе со всадником на железном коне охраняют проход на сам полигон Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

В музее играет приятная музыка, она заглушает грохот проезжающих мусоровозов. Звуковое сопровождение здесь не только для посетителей. Дело в том, что музей – это ещё и дом для двух медведей с предсказуемыми именами Миша и Маша. «Они же парочка – от разных мамок. Вот и создаём им романтик», – с улыбкой добавляет экс­курсовод.

Звери здесь появились около года назад. Хозяева, которые заплатили охотникам за двух медвежат, неожиданно для себя выяснили, что дикие животные не такие милые, как на картинках. Их собирались умертвить. Но слух об этом дошёл до начальника полигона Александра Расторгуева. Всего за пару вечеров рядом с музеем из выброшенной арматуры (труб отопления, решёток на окна, железных кроватей) работники сварили просторный вольер для медведей. Позже вырыли глубокий бассейн, построили разноуровневые лежанки. Такими хоромами сегодня могут похвастаться далеко не все медведи в зоопарках. Мишек кормить посетителям не разрешают: опасаются, что любимцам подсунут что-нибудь вредное. Вольеры каждый день вычищают, здесь всегда свежие опилки и сено. Так что характерного запаха в музее нет. Завидев Александра Расторгуева, животные, даже ленивый Миша, радостно бегут к решёткам – поприветствовать хозяина.

– Вы присмотритесь, из чего сделан вольер. Это же всё выброшенный на свалку материал. Каждая машина с отходами обязательно проверяется на наличие опасных предметов, легковоспламеняющихся. Даже при беглом осмотре можно легко найти много полезных вещей, – рассказывает Александр.

У начальника полигона практически не бывает свободной минуты. Он только что вернулся из города. В Иркутске с помощью техники полигона сносят аварийные дома, надо было лично проконтролировать. То и дело наш разговор он прерывает, чтобы ответить подчинённым по рации. Помимо неё не переставая звонят сотовые телефоны. И всё же Александр с радостью соглашается провести нам экскурсию: именно с его подачи на сером и неприметном полигоне вырос сказочный мир.

Конечно, особая гордость – рыцари. Двум самым старым почти десять лет. Они чуть меньше сегодняшних, у них не такие выразительные лица.

– Первых собирал пару недель. Вы не представляете, какое количество стиральных машин, холодильников привозят на полигон. Их детали почему-то не принимаются на металлолом. А материал-то хороший: податливый, износостойкий, не ржавеет. Вы посмотрите, эти рыцари стоят на солнце, под дождём, снегом, ветром уже десять лет, а блестят, словно мы их каждый день начищаем. Даже не помню, почему вдруг решил попробовать сделать рыцаря. В какой-то момент стали подтягиваться коллеги. Вечерами задерживались на работе. Самое сложное – поймать мимику. Это воины – воины ордена Горгульего креста, обратите внимание на эмблему на их щитах, на груди: они не могут улыбаться, они должны выглядеть устрашающе, – рассказывает Александр.

Удивительно, но все постройки – дома, забор, башни, осадное оружие, корабли – тоже сделаны из выброшенных материалов. Его десятками машин привозят с пилорам: хорошие брёвна, просто сучковатые, отличные доски, но с небольшим браком. Александр со смехом рассказывает, как его неоднократно пытались обвинить в том, что он закупает материалы.

«Первых рыцарей собирал пару недель. Вы не представляете, какое количество стиральных машин, холодильников привозят на полигон», – говорит Александр Расторгуев Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

– Я с пониманием отношусь к таким обвинениям. Сложно поверить, что люди выбрасывают хорошие вещи. Помню, на частной машине привезли мебель. Шкаф падает, дверцы открываются, из него вылетает китель с медалями за Великую Отечественную войну. И люди отказались забирать медали и форму. Мол, они купили дачу, а по примете нужно все вещи от предыдущих хозяев выкидывать. Или часто приходят грузовики со старыми школьными стендами о героях войны, с портретами вое­начальников. Хорошие, не обшарпанные. Их выкидывают, не глядя. Мне не понять этих людей. Здесь мы пытаемся сохранить историю, подарить вещам вторую жизнь, – добавляет с горечью Александр и приглашает в столовую.

Высокая оценка мирового сообщества

На полигоне работает сугубо мужской коллектив, женщин здесь можно встретить только на кухне, на кассе и на КПП. Столовая оформлена не в женском стиле: здесь нет салфеток, кружевных скатертей, стены не украшают чайные пары. Обстановка брутальная: по периметру манекены в военной форме с автоматами наперевес, над столом растянут яркий флаг: «Иркутский полигон – кто, если не мы». Из столовой можно попасть в «зал славы». Здесь все экспонаты посвящены военной теме. Что-то найдено среди мусора, что-то работники сварили сами по чертежам из Интернета. За стеклом – самодельные модели военной техники.

– Провожу среди работников конкурсы по сбору моделей на скорость. Это хороший, как сейчас принято говорить, тим-билдинг. У нас сплочённая команда, на конкурсах среди муниципальных предприятий мы часто занимаем первые места. Сам уже много лет увлекаюсь моделированием кораблей. У меня их несколько десятков: и здесь, и дома. Видели корабли на улице? Они выполнены в масштабе 1:1 по реальным чертежам из Интернета. Там даже пушки палят! – с гордостью добавляет Александр.

Сегодня в музей на полигоне ТБО может прийти каждый. Вход свободный. В выходные количество посетителей достигает 600–700 человек. Иностранные туристы прибывают целыми группами. В будние дни на автобусах часто привозят школьников.

Музей оформлен незатейливо. Вдоль стены закреплены самодельные стеллажи и полки. На них – сотни экспонатов Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

– По моему мнению, наш музей должен быть бесплатным. В нашей жизни осталось так мало вещей, которые не связаны с коммерцией. Музей несёт воспитательный смысл. Ребята да и взрос­лые начинают по-другому смотреть на содержимое своих мусорных пакетов. Детям прививаем экологическое сознание, чувство патриотизма. А взрослым напоминаем: прежде чем отправить вещь на свалку, подумай, не пожалеешь ли, не несёт ли она исторической ценности для страны в целом или для твоей семьи. Слова, может, и пафосные, но нужные. Я сам многодетный отец, знаю, как важно не упустить время для воспитания, – добавляет Александр.

Музей на иркутском полигоне высоко ценят не только простые посетители. Недавно сюда с проверкой приезжала комиссия Всемирной экологической ассоциации. Проверяющие отметили экологичный подход к захоронению отходов на иркутском полигоне и музей. «Немцы и британцы два дня отсюда не вылезали: вглядывались в каждую мелочь. Остались в восторге», – добавляет начальник полигона.

Десятки воинов на палубах контролируют горизонт. К следующему лету обещают построить напротив кораблей легендарную «Чёрную жемчужину» из фильма «Пираты Карибского моря» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

На полигоне ТБО мы оказались не случайно. Редакция «Сибирского энергетика» давно планировала побывать здесь. Насмотревшись фотографий в соцсетях, сюжетов на телевидении и на иркутских сайтах, мы были готовы увидеть нечто грандиозное. Но реальность превысила все наши ожидания. Пробыв здесь больше трёх часов, поняли, что не успели разглядеть даже половины сокровищ уникального музея. Сюда хочется вернуться. Линейка экспонатов здесь пополняется регулярно. А к следующему лету Александр с коллегами обещают сделать ещё несколько десятков рыцарей и построить напротив кораблей легендарную «Чёрную жемчужину» из фильма «Пираты Карибского моря».