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Сибирский энергетик: 07 октября 2016

Общество

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Благодарим за долголетний добросовестный труд и поздравляем с юбилеем Игоря Олеговича ЯКУШЕВА, мастера УТС ТЭЦ-9 РТС-3!

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8 октября 50-летний юбилей отмечает Игорь Олегович Якушев, мастер участка УТС ТЭЦ-9 РТС-3. Он начал свою трудовую деятельность с июня 1991 года и работает по настоящее время. За время многолетнего труда на участке тепловых сетей ТЭЦ-9 Игорю Олеговичу присвоено звание «Ветеран «Иркутскэнерго», также он отмечен многочисленными грамотами. Игорь Олегович – профессионал своего дела и отличный наставник! 

Коллеги отзываются о нём, как о трудолюбивом, ответственном, жизнерадостном человеке и хорошем семьянине.

Коллектив УТС ТЭЦ-9 РТС-3 желает юбиляру крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне и безаварийной работы!

С наилучшими пожеланиями коллектив РТС-3

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