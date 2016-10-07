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Сибирский энергетик: 07 октября 2016

Общество

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Вниманию будущих абитуриентов!

Корпоративный учебно-исследовательский центр «Иркутскэнерго-ИрНИТУ» объявляет набор школьников 11-х классов, заинтересованных в получении профессии энергетика, для обучения по программе «Успешный абитуриент».

Целью проекта являются:

– проведение качественной подготовки школьников, заинтересованных в получении профессии энергетического направления, по физике, математике и русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ;

– знакомство будущих абитуриентов с основами энергетического производства путём организации специальных экскурсий на энергообъекты;

– проведение научно-познавательных занятий на базе Иркутского национального исследовательского технического университета;

– предоставление  информации учащимся школы  о  возможностях и перспективах обучения  на специальностях энергетического профиля в ИрНИТУ. 

Набор в энергокласс будет  проводиться на основании конкурсного отбора.

Обучение в энергоклассе «Успешный абитуриент» для ребят,  планирующих поступление в институт энергетики ИрНИТУ, бесплатное!

Занятия будут проводиться с 15 ноября по 20 мая на базе КУИЦ «Иркутскэнерго-ИрНИТУ».

Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 18 октября 2016 года заполнить анкету, размещённую на сайте КУИЦ «Иркутскэнерго-ИрНИТУ http://kuic-ie.istu.edu (вкладка «Школьникам»), и отправить её по адресу: stebleckaya@ie.istu.edu,  ekatsamar@yandex.ru.

Справки по телефону 75-57-75 – Екатерина Владимировна Самаркина.

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