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Восточно-Сибирская правда
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Вниманию будущих абитуриентов!
Корпоративный учебно-исследовательский центр «Иркутскэнерго-ИрНИТУ» объявляет набор школьников 11-х классов, заинтересованных в получении профессии энергетика, для обучения по программе «Успешный абитуриент».
Целью проекта являются:
– проведение качественной подготовки школьников, заинтересованных в получении профессии энергетического направления, по физике, математике и русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ;
– знакомство будущих абитуриентов с основами энергетического производства путём организации специальных экскурсий на энергообъекты;
– проведение научно-познавательных занятий на базе Иркутского национального исследовательского технического университета;
– предоставление информации учащимся школы о возможностях и перспективах обучения на специальностях энергетического профиля в ИрНИТУ.
Набор в энергокласс будет проводиться на основании конкурсного отбора.
Обучение в энергоклассе «Успешный абитуриент» для ребят, планирующих поступление в институт энергетики ИрНИТУ, бесплатное!
Занятия будут проводиться с 15 ноября по 20 мая на базе КУИЦ «Иркутскэнерго-ИрНИТУ».
Желающим участвовать в конкурсе необходимо до 18 октября 2016 года заполнить анкету, размещённую на сайте КУИЦ «Иркутскэнерго-ИрНИТУ http://kuic-ie.istu.edu (вкладка «Школьникам»), и отправить её по адресу: stebleckaya@ie.istu.edu, ekatsamar@yandex.ru.
Справки по телефону 75-57-75 – Екатерина Владимировна Самаркина.
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