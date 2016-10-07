Коллектив объединённой химической лаборатории ТЭЦ-9 поздравляет с юбилеем Ирину Александровну ШВЕЦОВУ!

Такая знаменательная дата – 55! Мы не перестаём удивляться и восхищаться, как совмещены в Вас талант, женственность, независимость и сила! Вы есть и всегда были для своих близких путеводной звездой, которая помогает уверенно идти по дороге жизни. Для коллег – мудрым товарищем и отличным профессионалом. Хотим пожелать Вам семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы! Пусть эта дата принесёт Вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в Вашу семью и пусть женское очарование никогда не покидает Вас! Безграничных успехов во всём!

Коллектив ОХЛ ТЭЦ-9