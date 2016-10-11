Памятные даты

11 октября 70 лет назад (1946) родилась Татьяна Николаевна Суровцева, поэтесса, член Союза писателей СССР с 1989 года.

13 (1) октября 155 лет назад (1861) после 70-летнего перерыва возобновила работу Иркутская таможня согласно указу императора Александра II о переводе в Иркутск Кяхтинской таможни. Ныне (с 25 ноября 2002 г.) организация «Иркутская таможня» зарегистрирована по адресу: ул. Александра Невского, 78.

14 октября 80 лет назад в Рыбинском районе Красноярского края родился Михаил Ефимович Трофимов (1936) – иркутский поэт, член Союза писателей СССР (1972), автор поэтических книг «Лесная азбука», «Мачеха» и других.

16 октября 50 лет назад (1966) на прилавках иркутских магазинов появилась новая продукция – напиток «Йогурт».

16 октября 75 лет назад (1941) Исполком иркутского областного Совета, в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР о переводе Московского театра сатиры в Иркутск и указанием Комитета по делам искусств при СНК СССР, принял решение предоставить под спектакли московского театра сцену областного драматического театра, Иркутский драматический театр в целях сохранения коллектива перевести на работу в г. Черемхово, а Черемховский драматический театр перевести на положение передвижного театра с базой в городе Усолье-Сибирском.

17 октября 185 лет со дня рождения Афанасия Прокопьевича Щапова (1831–1876), известного общественного деятеля, исследователя Сибири, историка, публициста.

17 октября 125 лет со дня рождения Бориса Ивановича Лебединского (1891–1972), иркутского художника, заслуженного деятеля искусств РСФСР. Работал преподавателем Иркутского художественного училища.

310 лет назад (1706) в Иркутске заложено новое каменное здание соборной церкви во имя Нерукотворного образа Спаса. Двухэтажная деревянная Спасская церковь была первым культовым сооружением в Иркутском остроге. Она сгорела в 1716 году. В 1879 году каменный храм вновь спасали от сильного пожара. В 1931 году церковь закрыли. 27 октября 1981 года государственной комиссией в составе специалистов по методике реставрационных работ подписан акт о приёмке здания Спасской церкви после реставрации. С 1983 года там располагался выставочный зал краеведческого музея. В настоящее время Спасская церковь передана Иркутской епархии и является действующим храмом (ул. Сухэ-Батора, 2).