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Губерния: 11 октября 2016

Общество

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Дневник недели

11 октября, вторник

Об окнах деревянного Иркутска расскажет горожанам в ходе заключительной уличной акции проекта «Прогулки по старому Иркутску» историк, археолог и краевед Андрей Исаев. Лекция «Иркутские окна: зеркало дома и души» начнётся в 17 часов у памятника пожарным и спасателям, возле остановки «Филармония» по улице Дзержинского.

В иркутском Сибэкспоцентре в 12 часов откроется выставка технологий и оборудования для энергетики, электротехники, энергосберегающих технологий «Энергоэффективность. ЖКХ». Участниками выставки станут компании из Москвы, Ростова-на-Дону, Красноярска, Белгородской области, Чебоксар, Новосибирской области, Иркутска, Ангарска и Зимы. Главным мероприятием выставки станет круглый стол «Повышение энергоэффективности в Иркутской области». В рамках мероприятия состоятся круглые столы «Вопросы деятельности управляющих организаций», «Научно-практическая конференция предприятий водоснабжения Иркутской области», региональное совещание по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Параллельно во втором павильоне Сибэкспоцентра будет проходить выставка «Японские зелёные инновации: водные, энергосберегающие и экологические технологии», в рамках которой запланированы семинары и презентации японских компаний.

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского в 15 часов состоится лекция «Психическое здоровье. Методы сохранения и восстановления здоровья». Лектором выступит Елена Скибо, врач-психиатр высшей категории, нарколог, психотерапевт. Эта лекция станет первой в цикле выступлений Елены Скибо. В последующем запланированы лекции «Панические атаки, тревога и страхи. Как избавиться?», «Заикание. Страх выступать публично», «Проблемы детско-родительских отношений», «Как бросить курить, как закодировать себя?», «Депрессии. Что делать, когда жить не хочется?».

В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея в 13 часов откроется выставка комнатных растений «Осенний вальс». Мероприятие организует клуб цветоводов «Радуга». Цветоводы Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского покажут большой ассортимент комнатных растений: пеларгонии, бегонии, фиалки, стрептокарпусы, суккуленты и многое другое. Кроме того, посетителям представят новинки селекции фиалок, бегоний и стрептокарпусов. На выставке будут проводиться мастер-классы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними.

14 октября, пятница

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского в 12 часов состоится вторая лекция из курса по истории моды стилиста Натальи Самоловских. На этот раз лектор расскажет о том, как женская мода в эпоху раннего Средневековья влияла на ход истории. Раннее Средневековье – это эпоха короля Артура, рыцарей и прекрасных дам, время, когда идеал женской красоты был возведён в ранг священного. Наталья Самоловских напомнит увлекательные истории из средневекового «мира моды» и сопоставит историю с современностью. На первой лекции Наталья Самоловских поделилась со слушателями рассказом о моде античной эпохи и рассказала, как связан феномен моды с культом Афродиты в Древней Греции.

В Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского в рамках проекта «Школа семейного эстетического развития» в 17 часов состоится творческая встреча с художником Михаилом Бородачёвым. Художник прочитает лекцию по истории портрета как жанра живописи, 

а также проведёт мастер-класс. На мастер-классе каждый сможет попробовать нарисовать портрет самостоятельно. Кроме того, на встрече посетителям представят книги о живописи из фондов «Молчановки». 

15 октября, суббота

В центре единоборств «Октябрьский» в Иркутске откроется традиционный турнир по тайскому боксу «Золотой ринг». В соревнованиях примет участие более 120 сильнейших боксёров из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Иркутская область будет представлена спортсменами из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Усть-Кута и Бодайбо.

В детском контактном зоопарке ботанического сада ИГУ в 13 часов состоится «День кролика». В программе праздника – подвижные игры и конкурсы для детей, викторина «Комочек пуха – длинное ухо», мастер-класс «Уход за кроликами и их содержание».

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